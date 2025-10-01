Macabro hallazgo en Ciénaga, Magdalena: encontraron muertos a tres jóvenes tras varios días de desaparición

Tres jóvenes fueron encontrados sin vida en Ciénaga, Magdalena, tras haber sido reportados como desaparecidos el pasado viernes, 26 de septiembre. A ellos los identificaron como Aly David Suárez, de 21 años; Kevin David Burgos Rodríguez (21) y Anderson David Torres (22), quienes al momento de su hallazgo presentaban aparentes signos de tortura.

Las autoridades localizaron a Kevin y a Aly David en inmediaciones de la quebrada La Aguja Media. Horas más tarde, el cuerpo de Anderson David fue hallado en la Troncal de Oriente, en el sector conocido como Loma de Picachú, en Río Frío, Zona Bananera.

De acuerdo con sus familiares, las víctimas desaparecieron el mismo día y bajo circunstancias similares. Desde la mañana del viernes se inició su búsqueda con apoyo de las autoridades y a través de publicaciones en redes sociales.

El caso ha despertado inquietud en la comunidad, ya que los jóvenes compartían varias coincidencias aunque presuntamente no eran amigos: los tres llevaban el nombre David, tenían edades y contexturas físicas parecidas, además de vivir en sectores cercanos.