Expareja denunció al director de Colombia Compra Eficiente por presunto maltrato: “No pensé que me fuera a hacer algo así”

Un presunto caso de maltrato contra la mujer fue denunciado por Diana Carrasquilla, expareja de Cristóbal Padilla, director de Colombia Compra Eficiente, organismo a cargo del sistema de compra pública del país.
De acuerdo con su testimonio, en medio de una disputa por una supuesta infidelidad, Padilla presuntamente la agredió en la recepción de un conjunto en Bogotá. Allí, según una entrevista que le ofreció a Cambio Diana Carrasquilla denunció que Padilla la habría golpeado en varias ocasiones que le generaron contusiones en la cara y el cuerpo.
Le puede interesar: Amnistía Internacional denuncia crisis de impunidad en Colombia: 99% de abusos sexuales y 78% de feminicidios nunca reciben justicia
Los hechos habrían ocurrido en la mañana del pasado 3 de junio. Su denuncia indica que en la recepción de su edificio se enteró de que Padilla estaba residiendo en el mismo conjunto residencial —concretamente en el piso superior al de su apartamento— junto a la persona con la que, según ella, le había sido infiel.
“Yo no lo podía creer. No pensé que me fuera a hacer algo así”, afirmó la mujer en entrevista con el medio anteriormente mencionado.
Horas más tarde, ese mismo día, Carrasquilla supuestamente se cruzó con Padilla en la recepción y lo enfrentó por lo sucedido. De acuerdo con su versión, él “la empujó y golpeó” con un bolso, además de llamarla “mentirosa y conflictiva”.
Ella, buscando defenderse, lo tomó por la camisa, la rompió y lo arañó. Como respuesta, Padilla presuntamente le dio varios golpes que le causaron contusiones en el rostro y el cuerpo.