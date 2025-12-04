Condenan a 7 años de cárcel al general (r) Rodolfo Palomino por tráfico de influencias y le niegan prisión domiciliaria

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al general en retiro Rodolfo Palomino López por el delito de tráfico de influencias de servidor público.
El alto tribunal le impuso una pena de siete años de prisión, una multa equivalente a 174,9976 salarios mínimos mensuales legales vigentes, así como la inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas durante nueve años. La Sala también le negó la posibilidad de recibir prisión domiciliaria.
Según la sentencia, los hechos ocurrieron cuando Palomino López era director de la Policía Nacional. En ese momento, el oficial se reunió con una fiscal en su residencia para hablar de una operación contra 14 personas vinculadas al Fondo Ganadero de Córdoba y, durante ese encuentro, le planteó la posibilidad de detener una de las capturas de un individuo al que calificó como “muy influyente”.