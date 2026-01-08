x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Condenaron a 57 años de prisión a hombre que abusó sexualmente de al menos nueve mujeres en el Valle del Cauca

La Fiscalía reveló que el hombre engañaba a mujeres por redes y las llevaba a zonas despobladas. También extorsionaba a los familiares de las víctimas para liberarlas.

  El hombre fue enviado a la cárcel y también se le impuso una multa de 43.999 salarios mínimos legales mensuales vigentes. FOTO: COLPRENSA
    El hombre fue enviado a la cárcel y también se le impuso una multa de 43.999 salarios mínimos legales mensuales vigentes. FOTO: COLPRENSA
Colprensa
hace 7 horas
bookmark

Un juez condenó a Wilson Alexander Prado Cabezas a 57 años y dos meses de prisión por retener y abusar sexualmente de, por lo menos, nueve mujeres en Valle del Cauca, entre julio y noviembre de 2022.

El hombre contactaba a sus víctimas a través de plataformas virtuales, fijaba encuentros con ellas o les ofrecía servicio de transporte en motocicleta.

Puede leer: Caso Zulma Guzmán: Fiscalía investiga a más personas por el envenenamiento de dos niñas con talio en Bogotá

Pero cuando las recogía, en realidad las trasladaba en medio de engaños a lugares despoblados en Cali, Palmira, Candelaria y Jamundí; las amenazaba de muerte, golpeaba, despojaba de sus elementos de valor y sometía sexualmente.

Las mujeres tenían entre 20 y 40 años. La investigación reveló que algunas de ellas fueron retenidas durante varias horas y por su liberación el hoy sentenciado pidió a los familiares sumas que oscilaban entre los 3 y 3.000 millones de pesos.

Por eso fue sentenciado por los delitos de secuestro extorsivo, acceso carnal violento, hurto calificado y extorsión, todas las conductas agravadas.

Adicionalmente, el juez le impuso una multa equivalente a 43.999 salarios mínimos legales mensuales vigentes y precisa que la pena debe hacerse efectiva en establecimiento carcelario.

El hoy sentenciado fue capturado en diciembre de 2022 por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Ejército Nacional y la Policía Nacional, en el barrio Laureano Gómez.

