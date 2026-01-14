x

Hijo del director de cárcel en Huila fue asesinado cuando iba a su primer día de clases: “Tenía que dejarlo en el colegio”

Ismael Rodríguez, el niño de 11 años víctima del ataque sicarial contra directivos de la cárcel el municipio de Rivera, Huila, iba a iniciar su año escolar el día que fue asesinado. Las autoridades investigan el hecho violento y ofrecieron una recompensa para dar con los autores del crimen.

  • Ismael Rodríguez era el hijo del director de la cárcel de Rivera, Edgar Enrique Rodríguez Muñoz. FOTOS: Colprensa y tomada de redes sociales
El Colombiano
hace 9 horas
Ismael Rodríguez, el niño de 11 años víctima del ataque sicarial contra los directivos de la cárcel del municipio de Rivera, Huila, viajaba en el vehículo atacado porque su papá lo llevaba a su primer día de colegio.

Así lo confirmó el alcalde de Neiva, Germán Casagua, quien contó detalles del atentado que acabó con la vida del menor, un hecho que enluta a la región en los primeros días de 2026.

De acuerdo con el mandatario local, un dragoneante de la cárcel de Rivera recogió al director Edgar Enrique Rodríguez Muñoz, quien a su vez iba acompañado de su hijo de 11 años, Isamel. “Se suponía que tenía que dejarlo en el colegio, que queda de camino a la cárcel en Rivera”, contó Casagua en entrevista con Blu Radio.

Luego, recogieron en su casa al subdirector, el coronel en retiro Renato Solano Osorio, “fue al último que recogieron ya en la salida hacia Rivera, donde queda la cárcel”.

Ya saliendo, en la ruta 45 –vía que comunica a Neiva con Rivera–, dos sujetos en una motocicleta en sentido contrario, pasan al costado del vehículo y pues abren fuego contra el automotor y pues ahí lamentablemente se presentan los hechos que ya conocemos”, agregó Casagua sobre el ataque perpetrado a las 6:53 de la mañana de este martes, 13 de enero.

Siga leyendo: Patrullera de 21 años fue asesinada frente a su familia en La Plata, Huila; autoridades atribuyen el ataque a disidencias del EMC

Tanto el menor de 11 años y el subdirector del penal Renato Solano, recibieron impactos en la cabeza. El niño murió en el lugar mientras que el adulto se encuentra en estado crítico. Los otros dos ocupantes del vehículo, el director y el conductor, resultaron ilesos en medio de la ráfaga de fuego.

“Era un niño de 11 años que no tenía absolutamente nada qué ver. No se entiende cómo estos criminales no miden estas circunstancias, es un dolor enorme el que sentimos en la ciudad”, lamentó.

Tras el hecho violento, el alcalde instaló un consejo de seguridad en conjunto con la Fiscalía, la Policía Nacional, el CTI y otras entidades, para esclarecer la motivación del ataque, del que ya hay una hipótesis.

Casagua también ordenó el análisis de todas las cámaras de seguridad públicas y privadas del sector, y anunció que con la Gobernación ofrecen una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien suministre información que permita identificar y capturar a los responsables.

Sobre la primera hipótesis, el mandatario indicó que uno de los funcionarios atacados había denunciado amenazas contra su vida en noviembre de 2023.

En video: Hombre fue asesinado a golpes en medio de una pelea a las afueras de una discoteca en Neiva

“Lo único que nos informa la Fiscalía es que en noviembre de 2023, el subdirector había instaurado una denuncia en donde expresaba unas amenazas contra su vida”, indicó Casagua. Sin embargo, el alcalde aclaró que, según la información suministrada por la Fiscalía y la Unidad Nacional de Protección (UNP), dicha investigación fue cerrada. Así mismo, informó que los funcionarios no contaban con esquema de seguridad de la entidad.

“No quiere decir que esa amenaza la estemos dando por hecho como relacionada con lo ocurrido ayer –martes–. Eso es materia de investigación”, concluyó en diálogo con la emisora.

