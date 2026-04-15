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Revocan medida de aseguramiento y otras restricciones a Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, ¿qué implica?

EL COLOMBIANO habló con el abogado de Vásquez, quien explicó los alcances de la medida levantada a favor de la testigo estrella de la Fiscalía en el caso de Nicolás Petro.

  • Nicolás Petro, Day Vásquez y el hoy presidente Gustavo Petro. Foto: tomada de redes sociales
    Nicolás Petro, Day Vásquez y el hoy presidente Gustavo Petro. Foto: tomada de redes sociales
Andrés Felipe Carmona Barrero
Andrés Felipe Carmona Barrero
hace 2 horas
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El abogado Alait Freja Calao, quien representa la defensa de Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, confirmó que fueron revocadas las medidas de aseguramiento que pesaban en contra de la hoy testigo estrella de la Fiscalía en el caso del hijo del mandatario.

En diálogo con EL COLOMBIANO dijo que esto se traduce en que Vásquez ya puede salir del país, si lo desea, y también poder hacer política, si es su interés.

“La solicitud que presentó el suscrito de revocatoria de medidas de aseguramiento no privativas de la libertad obedeció a dos fundamentos: el primero, el requisito de la temporalidad, es decir, que la señora Vásquez venía con esa limitación a su derecho a la libertad desde el 3 de agosto de 2023, y habían transcurrido casi tres años con dicha medida. El segundo, que desaparecieron los motivos que en su momento tuvo el juez 74 de control de garantías de Bogotá para imponerla”, explicó.

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La decisión, tomada por el Juez 10 penal municipal con funciones de control de garantías de Bogotá, fue adoptada por el despacho judicial tras considerar ambas tesis. “Frente a esas dos hipótesis demostradas, el juzgado accedió a revocar las medidas”, señaló.

Freja añadió que la solicitud no tuvo oposición de las partes intervinientes. “No fue objetada ni por la Fiscalía, ni por el Ministerio Público, ni por la representación de víctimas”, precisó.

Sobre el cumplimiento del principio de oportunidad, firmado por Day Vásquez con el ente acusador, indicó que también fue un factor relevante en la decisión.

Ella tenía unos compromisos derivados del principio de oportunidad. Esos compromisos se han venido cumpliendo en su totalidad, incluso fueron verificados en una audiencia de prórroga”, afirmó en conversación con EL COLOMBIANO.

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El abogado aclaró que no se trata de una libertad plena sin condiciones.

“No está detenida, pero tenía limitaciones a su libertad. Las medidas de aseguramiento no implican privación de la libertad, pero sí restricciones como salir del país o participar en ciertas actividades, que ya puede hacer si quiere”, explicó.

No obstante, precisó que la investigada sigue vinculada al proceso. “Ya queda sin medidas de aseguramiento, pero continúa obligada a cumplir con las condiciones del principio de oportunidad”, concluyó el abogado Freja Calao.

“El día que abra la boca, vuelan cabezas”: Day Vásquez

La decisión judicial que revoca las medidas de aseguramiento contra Day Vásquez se conoce días después de una serie de mensajes publicados por ella en su cuenta de X, en los que lanzó advertencias que generaron controversia.

“El día que yo en verdad decida abrir la boca, vuelan cabezas... sin excepciones. Y ese día se está acercando...”, escribió Vásquez, exesposa de Nicolás Petro Burgos, quien enfrenta procesos por presuntos delitos como interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, tráfico de influencias, falsedad en documento público y privado, y falso testimonio.

Vásquez ha sido considerada pieza clave por la Fiscalía en la investigación por presuntas irregularidades financieras durante la campaña presidencial de 2022, en la que se indagan posibles manejos irregulares de recursos.

Días antes de esos mensajes, la barranquillera denunció además un posible hackeo de su cuenta principal de X, que dejó de estar disponible desde las primeras horas del miércoles.

Según explicó a la periodista Darcy Quinn de La FM, el sistema rechazaba repetidamente su contraseña y cerraba sesiones sin explicación.

Vásquez aseguró que no se trataba de una falla técnica, sino de un ataque a su cuenta. Por lo anterior ella comenzó a usar un perfil alterno en X (@DayVasquez78735) para mantener comunicación con sus seguidores. “Buenas, estaré usando esta cuenta mientras logro recuperar la otra”, indicó.

No se pierda: Day Vásquez reiteró que Gustavo Petro es “una víctima más” y que él no sabía sobre la presunta financiación ilegal en campaña

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