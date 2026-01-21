Despidos masivos en la Cancillería: los reemplazos no tienen experiencia diplomática, pero ganan más

Una investigación de Caracol Radio puso el foco sobre una serie de movimientos laborales en la Cancillería colombiana que han generado inquietud dentro y fuera del servicio diplomático.

Según lo revelado por el medio, no se trata únicamente de despidos en embajadas y consulados en el exterior, como se había informado inicialmente, sino también de salidas y reacomodos de personal en la sede de la entidad en Bogotá. Las fuentes consultadas señalan que al menos 56 trabajadores en misiones diplomáticas ya fueron desvinculados. Algunos fueron declarados insubsistentes, otros vieron cómo sus contratos no eran renovados sin mayor explicación. En varios de estos casos, los cargos habrían sido ocupados por personas sin formación ni experiencia en asuntos diplomáticos. Uno de los puntos que más llama la atención es el impacto presupuestal de estos cambios. De acuerdo con la investigación, los reemplazos estarían llegando con salarios superiores, en algunos casos con incrementos de hasta tres millones de pesos. Le puede interesar: EE. UU. congela visas de inmigrante para 75 países, incluida Colombia: ¿A quiénes afecta y qué pasa con visas de turismo, estudio y negocios? Como ejemplo, una fuente indicó que un funcionario que devengaba ocho millones fue sustituido por otro que recibe once millones mensuales. Aquello causó revuelo no solo por considerarse injusto, sino porque para muchos demuestra que no hay austeridad en medio de una crisis fiscal y económica anunciada por el propio Gobierno.

Además de los cuestionamientos por idoneidad, algunas fuentes afirman que los nuevos funcionarios carecen de habilidades básicas en herramientas de oficina: “no saben manejar word ni excel”, dijeron. La hipótesis dentro de los pasillos de las entidades es que los movimientos buscan ubicar fichas cercanas al Gobierno en puestos estratégicos, clave para la organización y gestión de procesos relacionados con las elecciones de 2026, tanto en Colombia como en el exterior. Lea también: Pelea entre Idárraga y Rodríguez remueve al Gobierno y salpica a la Fiscalía Además, el medio recogió testimonios de exfuncionarios que aseguran enfrentar dificultades para reubicarse laboralmente tras su salida de la Cancillería, al punto de sentir que se les han cerrado oportunidades en el sector. Según fuentes del Palacio que hablaron con el medio citado, el presidente conoce la situación, y está revisando los nuevos nombramientos “con lupa”.

Otras polémicas sobre la Cancillería

En medio de los cuestionamientos que han tenido los cambios para los cargos diplomáticos en la Cancillería, una de ellas ha sido las modificaciones que se le han hecho al manual de funciones de esta cartera del Estado. Sobre esto, se dio a conocer que en estos cambios se eliminó el requisito de acreditar dominio del inglés u otro idioma oficial de la ONU para quienes ocupen cargos de embajadores de Colombia. Con el nuevo manual, los 72 embajadores del país ya no están obligados a demostrar conocimiento de una lengua extranjera, una exigencia que hasta ahora hacía parte de los criterios para representar al Estado colombiano en el exterior. Amplíe la noticia: Oficial: Adiós a la prima especial de casi $17 millones para congresistas; así quedó su salario Las nuevas modificaciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores llaman poderosamente la atención en este momento. Esto debido a que, con la nueva reglamentación, para acceder a un cargo diplomático de alto nivel, bastaría con contar con “cualquier título profesional y un posgrado cualquiera”, además de la cercanía política o social con el mandatario de turno.

