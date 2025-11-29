Manual para entender el ‘despelote’ en la derecha

Todos los días aparece una nueva noticia sobre los “dimes” y “diretes” de la centroderecha y la derecha. Son naturales las discusiones sobre la mecánica política previo a una elección, sin duda, pero el panorama pinta tan enredado que hay quienes dicen que por estar pensando en el cómo se olvida el qué (las propuestas) o el para qué (ganarle al petrismo). El espectro de la derecha se amplía a la centroderecha porque hay algunos candidatos que han dicho que para ganarle al candidato de Gustavo Petro en el 2026 hay que hacer una coalición “desde (Sergio) Fajardo hasta (Abelardo) de la Espriella”, lo que parece un escenario improbable. Realmente, como están las cosas hoy, los 25 candidatos de ese espectro se dividen en dos grandes grupos: los que estarían dispuestos a unirse a de la Espriella y los que definitivamente no (por ahora). En este último grupo, la voz cantante es Vicky Dávila, la exdirectora de Semana que empezó punteando las encuestas desde que anunció su decisión hace un año, pero se fue desinflando poco a poco y decidió romper su relación de amistad con el abogado costeño al punto de decirle que defendía bandidos y que tuvo nexos con el testaferro del chavismo, Álex Saab.

Según revisó este diario, desde que de la Espriella anunció su candidatura hace un par de meses, Dávila lo ha criticado por lo menos cada dos días o tres días en sus redes y en las entrevistas con medios. En esa misma línea, hay otros precandidatos que tampoco le juegan a de la Espriella como David Luna —que se está midiendo con otros dos políticos parecidos: Mauricio Cárdenas y Juan Manuel Galán—, pero tampoco el propio Fajardo que va solo en su carril esperando a una encuesta en diciembre para tomar decisiones e invitar a cercanos como Juan Daniel Oviedo o, incluso, Claudia López, lo que no se ve posible por diferencias recientes. “Que Sergio Fajardo esté firme en no hacer parte de una alianza en la que esté Abelardo de la Espriella habla muy bien de Sergio Fajardo. No todo vale para ganar y el próximo Gobierno tiene que ser intachable”, dijo Dávila en la red social X en las últimas horas. Otro paisa, el exalcalde y exgobernador Aníbal Gaviria —candidato único de “La fuerza de las regiones”— tampoco quiere ninguna alianza con el abogado uribista. En el otro grupo de candidatos de derecha que se unirían a de la Espriella están el liberal Mauricio Gómez Amín, el conservador Efraín Cepeda y los precandidatos del Centro Democrático cuya elección se ha enredado y quedaría en manos del expresidente Álvaro Uribe. Incluso, desde la campaña del abogado uribista le estarían haciendo guiños a María Fernanda Cabal para que sea la fórmula vicepresidencial; fuentes dicen que Paloma Valencia no quiere repetir Congreso, pero aún hay una semana definitiva para decidir. Entérese: Así es como Petro intenta tergiversar las pruebas del escándalo de Calarcá dentro de su Gobierno Paola Holguín buscaría la gobernación de Antioquia y el gran interrogante es Miguel Uribe Londoño que según las pocas encuestas disponibles podría endosar un gran apoyo. Precisamente, las encuestas antes de marzo son el único mecanismo disponible para decantar el ‘despelote’. La propuesta la hizo el exministro y exembajador Juan Carlos Pinzón y también sería bien recibida por otros precandidatos como Enrique Peñalosa, Felipe Córdoba y Daniel Palacios.“La ley de las encuestas, que impidió saber cómo se estaban los candidatos hasta ahora, nos dejó solo dos mediciones: Cifras & Conceptos y CNC. En ambas de la Espriella se cotiza”, dice el analista Camilo González. Otros observadores, en cambio, ven que el abogado llegó a su techo y que el verdadero “cotizado” es Fajardo en el centro. Estas son tres grandes claves para entender lo que sucede en la derecha y centroderecha de cara al 2026. Conozca: Divisiones en la derecha: Vicky Dávila y Aníbal Gaviria dirían no a una consulta con Abelardo de la Espriella

La primera disyuntiva: con o sin “El Tigre”

En la campaña de Abelardo de la Espriella, lo que se conoce en ciencia política como un outsider, son conscientes que tienen un techo. Según fuentes consultadas bajo reserva, la actitud del abogado uribista en las entrevistas recientes está calculada: habla bien de todos desde Fajardo hasta Pinzón. Son conscientes que para llegar consolidados a marzo y luego a la primera vuelta en mayo, “El Tigre” —como se autodenomina el candidato— no puede rugirle a candidatos que le podrían dar votos. El problema, sin embargo, es que no todos quieren con él empezando por Fajardo, Pinzón y Vicky Dávila. Esta última candidata representa un espectro ideológico parecido al de Abelardo en la derecha en donde primará el famoso “voto útil” que es la disyuntiva que tiene un elector a la hora de elegir candidato. Un votante de De la Espriella seguramente votaría también por Vicky, pero primaría el litigante, según las pocas encuestas disponibles. El otro gran factor tiene que ver con el “voto enclosetado”, que es una manera coloquial de decir que hay una parte de la población que prefiere no decir que vota por De la Espriella, pero que el día de las elecciones, en silencio, cumple con la tarea. En esa campaña tienen la virtud de tener ambas condiciones: el voto vergonzante y el orgulloso. También puede leer: Los líos de la unidad: La derecha choca por encuestas, egos y métodos rumbo a 2026, ¿qué hacer? “No vamos a Colombia hace 20 años. Pero le recogemos firmas al dr. De la Espriella porque va a salvar a nuestro país”, le dice a este diario William Medina, un latino radicado en Carolina del Norte en Estados Unidos que lidera uno de los comités promotores “Defensores de la Patria” desde el exterior. Como él hay otros cientos de líderes que tenían grupos de WhatsApp en los que compartían el “universo” de Abelardo con sus productos de moda y consumo, pero sobre todo las opiniones en contra del presidente Petro. Esos grupos existen desde mucho antes de que el abogado tomara la decisión de participar en política, por lo que tiene unas bases consolidadas que espera ampliar incluso sin los grandes precandidatos que le hacen el feo. “Vicky Dávila es la más damnificada, es la que se quedó sin gasolina en la carrera. Eso favorece a De la Espriella para convertirse en el outsider de derecha que quiere quedarse con todo”, agrega el profesor González de la U. Javeriana. No está tan claro si le alcance a ir “por todo”, pero sin duda, junto a Iván Cepeda y Sergio Fajardo, están marcando las condiciones de la campaña.

El centro se cotiza a la alza

El centro político no es solo el exalcalde y exgobernador Sergio Fajardo. Allí también comparte espacio con figuras como Claudia López y Juan Daniel Oviedo. Tanto un poco hacia la izquierda como otro poco hacia la derecha están otros candidatos que también podrían meterse en esa bolsa del “centro ampliado”.

Esto es importante porque el candidato de derecha “pura” (De la Espriella) e izquierda “pura” (Cepeda) necesitan los votos de ese centro grande. Y aquí es donde viene una gran paradoja. Según las encuestas disponibles, no solo las recientes que se están empezando a conocer tras la ley mordaza, Fajardo es el candidato que menos resistencia genera en todos los espectros ideológicos y, por lo tanto, el que más podría crecer de acá a marzo y luego a mayo cuando se decante la carrera presidencial. Es decir, que si Fajardo logra meterse a la segunda vuelta tiene más posibilidades de ganar contra cualquiera que se mida de los dos extremos. Si el paisa se mide con el abogado costeño lograría atraer una buena parte de votos de izquierda que definitivamente no votarían por De la Espriella. Y si se midiera contra el petrismo, sea Cepeda o Roy Barreras por poner un escenario hipotético, sin duda la derecha se acogería a él como intentaron hacer con Rodolfo Hernández hace cuatro años cuando Federico Gutiérrez quedó en tercer lugar. Sin embargo, la gran paradoja es que como están las cosas en este momento, es difícil que Fajardo pase a segunda vuelta. Falta mucho, por supuesto, pero la evidencia nos dice que algo parecido sucedió en 2018 cuando el exalcalde de Medellín estuvo a menos de 300.000 votos de pasar a la segunda vuelta contra Iván Duque y Petro terminó ganándole por poco, pero no logró reunir los votos del centro que se dividieron. Aún así, en la derecha todos quieren con Fajardo, pero él va solo. “(...) en diciembre hablamos. Ese es el camino que yo estoy recorriendo. Soy respetuoso de las personas. Hace unos meses dijeron que hablé con Uribe y que entonces soy un uribista enclosetado. Pero respondí que hablé con él y con otras 60 personas: Iván Cepeda, Juan Carlos Pinzón, Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo”, le dijo el candidato paisa a EL COLOMBIANO hace un par de semanas.

Consulta en marzo: el gran filtro