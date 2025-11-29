Manual para entender el ‘despelote’ en la derecha

Todos los días aparece una nueva noticia sobre los “dimes” y “diretes” de la centroderecha y la derecha. Son naturales las discusiones sobre la mecánica política previo a una elección, sin duda, pero el panorama pinta tan enredado que hay quienes dicen que por estar pensando en el cómo se olvida el qué (las propuestas) o el para qué (ganarle al petrismo).
El espectro de la derecha se amplía a la centroderecha porque hay algunos candidatos que han dicho que para ganarle al candidato de Gustavo Petro en el 2026 hay que hacer una coalición “desde (Sergio) Fajardo hasta (Abelardo) de la Espriella”, lo que parece un escenario improbable. Realmente, como están las cosas hoy, los 25 candidatos de ese espectro se dividen en dos grandes grupos: los que estarían dispuestos a unirse a de la Espriella y los que definitivamente no (por ahora).
En este último grupo, la voz cantante es Vicky Dávila, la exdirectora de Semana que empezó punteando las encuestas desde que anunció su decisión hace un año, pero se fue desinflando poco a poco y decidió romper su relación de amistad con el abogado costeño al punto de decirle que defendía bandidos y que tuvo nexos con el testaferro del chavismo, Álex Saab.