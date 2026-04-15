Un exabogado de Trump y un exagente de la CIA: el equipo de lujo con el que Petro busca salir de la lista Clinton

Al presidente Gustavo Petro le quedan menos de cuatro meses en el cargo, mismo periodo para intentar salir de la llamada lista Clinton de Estados Unidos. Expertos advierten que, si ese proceso ya resulta difícil mientras ejerce la Presidencia, podría volverse aún más cuesta arriba una vez deje el poder.
Por lo mismo es que el mandatario no está improvisando, al menos no en este tema de su defensa, y tiene a su servicio a abogados experimentados y, sobre todo, conocedores de la dinámica de la justicia estadounidense.
Meses atrás, EL COLOMBIANO reveló que la firma del abogado estadounidense Daniel Kovalik, Amadeus Consultancy Limited, había recibido un contrato por 10.000 millones de pesos para la prestación de servicios de asesoría en asuntos de sanciones financieras.