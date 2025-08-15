Federico Gutiérrez: “No puedo decir que Petro sea responsable, pero si no fuera presidente Miguel estaría vivo”

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, hace presencia en el Congreso Empresarial Colombiano de la Andi y, desde esa tribuna, subrayó la responsabilidad política que tendría el presidente Gustavo Petro en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato.
“Yo no puedo decir que Petro sea el responsable de la muerte de Miguel. Pero si Petro no fuera presidente, Miguel estaría vivo”, señaló el alcalde de Medellín durante su intervención.
El alcalde de la capital antioqueña fue cercano al líder opositor del Centro Democrático. De hecho, cuando se conoció la noticia de su asesinato –este 11 de agosto, después de estar 65 días en una Unidad de Cuidados Intensivos– decretó en su ciudad tres días de duelo para honrar la memoria del senador.