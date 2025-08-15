Federico Gutiérrez: “No puedo decir que Petro sea responsable, pero si no fuera presidente Miguel estaría vivo”

Miguel Uribe Londoño en Congreso de la Andi

“La guerra de la que Miguel tanto nos advirtió en sus discursos, volvió otra vez y golpeó la puerta de nuestra familia. Primero llevándose a mi esposa y luego a mi hijo”, dijo Uribe Londoño. Al presidente Gustavo Petro –desde algunos sectores de oposición– se le señala por su responsabilidad política en el atentado que sufrió Miguel Uribe. El jefe de Estado publicó al menos 43 trinos en los que hizo señalamientos y acusaciones imprecisas contra el precandidato antes del atentado. También por su incapacidad de garantizar la seguridad a un líder opositor.

“Esta guerra tiene culpables y responsables, no tenemos duda quién la promueve, quién la permite. Tenemos que plantar cara frente a esto y decir no más, no más, no más”, dijo Uribe Londoño.

De otro lado, la Fiscalía y la defensa de la familia del asesinado senador, buscarán que el caso sea declarado como crimen de lesa humanidad, hecho que permitiría mantener la investigación abierta en el tiempo –sin vencimiento– hasta dar con la verdad y captura de todos los responsables.