Exfiscal Francisco Barbosa renunció a su precandidatura presidencial

El exfiscal General del a Nación, Francisco Barbosa anunció, en diálogo con varios medios de comunicación, que se bajó de su aspiración de llegar a la Casa de Nariño en 2026 debido a la falta de garantías para desarrollar una campaña en el país.
En contexto: Francisco Barbosa se despidió de la Fiscalía en medio de pullas: “Colombia no es un país de golpes, ni de rupturas institucionales”
“Decliné mi aspiración presidencial porque no encontré condiciones de seguridad para adelantar una campaña adecuada en Colombia. Después de lo ocurrido con Miguel Uribe se solicitó un incremento en la seguridad y no se resolvió. Ni siquiera inicié recorridos en el territorio nacional”, afirmó el exfiscal entre 2020 y 2024, en diálogo con la emisora Blu Radio.