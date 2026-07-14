Pogacar ganó la etapa 10 y aumentó su dominio en el Tour; Egan bajó al puesto once

Tadej Pogacar sigue escribiendo páginas doradas en su carrera y, al mismo tiempo, consolidando su candidatura para conquistar su quinto Tour de Francia.

El esloveno del UAE Team Emirates fue el gran protagonista este martes en la décima etapa de la edición 113 de la ronda francesa, al imponerse en solitario tras un ataque contundente que dejó sin reacción a sus principales adversarios. Egan Bernal, por su parte, luchó hasta los kilómetros finales ante los hombres más fuertes del pelotón y cruzó la línea de meta en la casilla 15.

Luego de la primera jornada de descanso, la competencia regresó con un exigente recorrido de 166,6 kilómetros entre Aurillac y Le Lioran, en el Macizo Central, donde la montaña volvió a marcar diferencias entre los aspirantes al título.

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Pogacar aprendió de la experiencia vivida en este mismo final de etapa dos años atrás. En 2024 había atacado en el ascenso al Puy Mary, pero Jonas Vingegaard logró alcanzarlo y terminó imponiéndose. Esta vez, el esloveno prefirió no correr riesgos.

El líder del UAE esperó el momento preciso y aceleró a 15,5 kilómetros de la meta. En pocos metros alcanzó al ecuatoriano Richard Carapaz (EF), quien marchaba escapado, lo dejó atrás con facilidad y continuó en solitario hasta cruzar la línea de llegada con autoridad.

La victoria fue la segunda de Pogacar en la presente edición del Tour, la número 24 de su trayectoria en la carrera francesa y la 124 como ciclista profesional.

Detrás del esloveno llegaron el belga Remco Evenepoel, a 32 segundos, y el joven francés Paul Seixas, que volvió a destacarse al finalizar tercero, a 34 segundos.

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La exhibición también tuvo consecuencias importantes en la clasificación general. Pogacar reforzó su liderato y ahora aventaja al danés Jonas Vingegaard, quien terminó séptimo en la etapa, por 3 minutos y 36 segundos. Evenepoel ascendió al tercer lugar de la general, a 4:06, mientras que el mexicano Isaac del Toro descendió hasta la séptima posición, a 5:08.