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Pogacar ganó la etapa 10 y aumentó su dominio en el Tour; Egan bajó al puesto once

Tadej Pogacar volvió a demostrar que atraviesa un momento excepcional. Con un ataque demoledor en los kilómetros finales, el esloveno conquistó su segunda victoria en el Tour de Francia 2026, amplió su ventaja en la clasificación general y dejó la sensación de que, por ahora, ningún rival tiene argumentos para discutirle el camino hacia un nuevo título.

  • Tadej Pogacar logró su segundo triunfo en el actual Tour y la 24 en la historia de la carrera francesa. FOTO: X-TOUR DE FRANCIA
    Tadej Pogacar logró su segundo triunfo en el actual Tour y la 24 en la historia de la carrera francesa. FOTO: X-TOUR DE FRANCIA
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 2 horas
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Tadej Pogacar sigue escribiendo páginas doradas en su carrera y, al mismo tiempo, consolidando su candidatura para conquistar su quinto Tour de Francia.

El esloveno del UAE Team Emirates fue el gran protagonista este martes en la décima etapa de la edición 113 de la ronda francesa, al imponerse en solitario tras un ataque contundente que dejó sin reacción a sus principales adversarios. Egan Bernal, por su parte, luchó hasta los kilómetros finales ante los hombres más fuertes del pelotón y cruzó la línea de meta en la casilla 15.

Luego de la primera jornada de descanso, la competencia regresó con un exigente recorrido de 166,6 kilómetros entre Aurillac y Le Lioran, en el Macizo Central, donde la montaña volvió a marcar diferencias entre los aspirantes al título.

Lea aquí: Comienza lo más duro del Tour de Francia: así será el reto para Egan y Pogacar este martes

Pogacar aprendió de la experiencia vivida en este mismo final de etapa dos años atrás. En 2024 había atacado en el ascenso al Puy Mary, pero Jonas Vingegaard logró alcanzarlo y terminó imponiéndose. Esta vez, el esloveno prefirió no correr riesgos.

El líder del UAE esperó el momento preciso y aceleró a 15,5 kilómetros de la meta. En pocos metros alcanzó al ecuatoriano Richard Carapaz (EF), quien marchaba escapado, lo dejó atrás con facilidad y continuó en solitario hasta cruzar la línea de llegada con autoridad.

La victoria fue la segunda de Pogacar en la presente edición del Tour, la número 24 de su trayectoria en la carrera francesa y la 124 como ciclista profesional.

Detrás del esloveno llegaron el belga Remco Evenepoel, a 32 segundos, y el joven francés Paul Seixas, que volvió a destacarse al finalizar tercero, a 34 segundos.

Lea también: Fernando Gaviria volvió a destacar en el Tour Francia marcado por el calor extremo

La exhibición también tuvo consecuencias importantes en la clasificación general. Pogacar reforzó su liderato y ahora aventaja al danés Jonas Vingegaard, quien terminó séptimo en la etapa, por 3 minutos y 36 segundos. Evenepoel ascendió al tercer lugar de la general, a 4:06, mientras que el mexicano Isaac del Toro descendió hasta la séptima posición, a 5:08.

Etapa 10 del Tour de Francia: Egan Bernal mostró carácter en la montaña

Entre los colombianos, Egan Bernal volvió a dejar una imagen positiva. El campeón del Tour de Francia 2019 consiguió mantenerse durante buena parte de la etapa junto al grupo de favoritos y respondió al exigente ritmo impuesto por los principales candidatos.

Aunque terminó cediendo terreno en el tramo decisivo, el corredor del Netcompany INEOS cruzó la meta en la decimoquinta posición, a 2 minutos y 53 segundos del vencedor.

Ese resultado hizo que descendiera al undécimo lugar de la clasificación general, donde ahora se encuentra a 12 minutos y 15 segundos de Pogacar, aunque continúa siendo el mejor colombiano en la prueba.

La competencia continuará este miércoles con una etapa de perfil completamente diferente. El recorrido de 161,3 kilómetros entre Vichy y Nevers ofrece una nueva oportunidad para los velocistas, entre ellos Fernando Gaviria, quien buscará ser protagonista en un final diseñado para un embalaje masivo.

Siga leyendo: Egan Bernal entra al top 10 y sueña en grande en el Tour de Francia

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuántas etapas ha ganado Tadej Pogacar en el Tour de Francia?
Tadej Pogacar suma 24 victorias de etapa en el Tour de Francia. Con el triunfo en la décima jornada de la edición 2026 alcanzó ese registro y consiguió su segunda victoria en la carrera de este año.
¿Qué ventaja tiene Tadej Pogacar sobre Jonas Vingegaard en la clasificación general?
Tras la décima etapa, Pogacar lidera la clasificación general con 3 minutos y 36 segundos de ventaja sobre Jonas Vingegaard. Esa diferencia se amplió gracias a su ataque en los últimos 15,5 kilómetros del recorrido.
¿Cómo le fue a Egan Bernal en la décima etapa del Tour de Francia 2026?
Egan Bernal finalizó 15.º, a 2 minutos y 53 segundos del ganador. Durante gran parte de la jornada se mantuvo con el grupo de favoritos, aunque perdió contacto en el tramo decisivo de la montaña.
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