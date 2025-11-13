x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Grave accidente en el norte de Bogotá dejó dos personas heridas

Dos vehículos de carga pesada chocaron en la calle 183 con carrera 16, en Usaquén.

  • Camión volcado tras colisión con un tractocamión en la calle 183, norte de Bogotá. FOTO: tomada de X.
El Colombiano
13 de noviembre de 2025
Un grave accidente de tránsito se registró en la madrugada de este jueves, 13 de noviembre, en el norte de Bogotá. Un camión y un tractocamión colisionaron en la calle 183 con carrera 16, en la localidad de Usaquén, dejando dos personas heridas y el cierre total de la vía.

El siniestro ocurrió hacia las 4:39 de la madrugada en el sentido occidente–oriente de la vía.

Conozca: Revelan parte médico de las víctimas atropelladas por un taxista ebrio en Bogotá: niño de 7 años sigue en estado crítico

Según el reporte de las autoridades, dos personas resultaron heridas tras el impacto. Equipos de Tránsito de Bogotá y personal de ambulancias atendieron la emergencia y trasladaron a los lesionados a un centro asistencial.

Imágenes difundidas por la cuenta de X de Bogotá Tránsito muestran al camión volcado sobre la calzada, junto al tractocamión involucrado, bloqueando por completo el paso vehicular. Las autoridades dispusieron una grúa para remover los vehículos y adelantan las investigaciones que permitan establecer las causas del accidente.

El hecho ocasionó congestión en el sector norte de la ciudad durante las primeras horas de la mañana, especialmente para quienes se desplazaban hacia el oriente. Las autoridades de movilidad recomendaron tomar rutas alternas y conducir con precaución, en especial en tramos donde el tránsito de vehículos de carga es frecuente

