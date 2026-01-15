Alias Gabriela negoció con la Fiscalía: ¿cuántos años de cárcel recibirá y qué le dijo a la esposa de Miguel Uribe?

La investigación por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay sumó una nueva condena. Katerine Martínez, alias Gabriela, una de las piezas clave en la estructura que ejecutó el crimen, firmó un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, mediante el cual aceptó su responsabilidad a cambio de una rebaja en la pena. Con esta decisión, ya son dos las personas condenadas por el asesinato: la mujer y el adolescente de 15 años que disparó contra el dirigente político.



Los detalles del preacuerdo: ¿Por qué 21 años de cárcel?

El acuerdo se conoció durante la audiencia en la que estaba previsto que Martínez fuera formalmente acusada. Según lo expuesto por la Fiscalía, el preacuerdo establece que alias Gabriela será condenada a 250 meses de prisión por el delito de homicidio agravado, a los que se sumarán dos meses adicionales por cada uno de los demás cargos imputados, lo que da como resultado una pena total de 21 años y dos meses de cárcel.

Durante la diligencia judicial, la procesada se dirigió a los familiares del senador y ofreció una declaración pública. En su intervención pidió perdón, en particular a su esposa, María Claudia Tarazona y a su hermana, María Carolina Hoyos. “Yo nunca quise hacerle daño a Miguel y pues, sin embargo, mis actos dijeron todo lo contrario, pero en realidad sí siento mucha culpabilidad y disculpo de antemano con absolutamente todos y más que todo con su esposa y su hermana”, sostuvo. En su declaración afirmó que su “error fue muy grande” y que, aunque sus disculpas no compensan el dolor causado, quiso expresar su arrepentimiento por lo ocurrido.



El rol de Katerine Martínez en el magnicidio de Miguel Uribe

De acuerdo con el expediente judicial, alias Gabriela es señalada de haber entregado el arma de fuego al sicario de 15 años que ejecutó el atentado que acabó con la vida del senador. La Fiscalía la considera una pieza clave dentro del plan criminal, no solo por su papel en la logística del ataque, sino también por su participación en la preparación previa del hecho. Las autoridades lograron su captura menos de diez días después del asesinato, tras seguirle el rastro a través de cámaras de seguridad y labores de inteligencia. En el momento de su judicialización, la Fiscalía le imputó los delitos de tentativa de homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y uso de menores de edad en la comisión de delitos.

Videos en Modelia: las pruebas que hundieron a alias Gabriela

Los investigadores sostienen que Martínez aparece en varios videos de seguridad recorriendo el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá, en compañía de alias El Costeño, otro de los implicados en el caso. Según la Fiscalía, ambos habrían participado en reuniones previas en las que se definieron aspectos clave del ataque contra Miguel Uribe Turbay. El adolescente que ejecutó el disparo mortal ya había aceptado su responsabilidad ante la justicia, lo que permitió la primera condena dentro del proceso. Con el preacuerdo alcanzado por alias Gabriela, la Fiscalía avanza en el esclarecimiento judicial de uno de los crímenes políticos más graves registrados en el país en los últimos años. La investigación continúa abierta para establecer la responsabilidad de otros posibles involucrados y determinar quienes son los autores intelectuales detrás del asesinato del senador.



Conozca: A juicio alias El Hermano, implicado en el asesinato del senador Miguel Uribe