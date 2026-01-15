Alias Gabriela negoció con la Fiscalía: ¿cuántos años de cárcel recibirá y qué le dijo a la esposa de Miguel Uribe?

La investigación por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay sumó una nueva condena. Katerine Martínez, alias Gabriela, una de las piezas clave en la estructura que ejecutó el crimen, firmó un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, mediante el cual aceptó su responsabilidad a cambio de una rebaja en la pena. Con esta decisión, ya son dos las personas condenadas por el asesinato: la mujer y el adolescente de 15 años que disparó contra el dirigente político.
