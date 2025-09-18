MOE alerta por riesgo en Cauca, Valle, Bolívar y Norte de Santander de cara a elecciones 2026

La Misión de Observación Electoral (MOE) encendió las alarmas este 17 de septiembre al señalar que Cauca, Valle del Cauca, Bolívar y Norte de Santander enfrentarían un riesgo alto si las elecciones de 2026 fueran convocadas hoy.

La directora de la entidad, Alejandra Barrios, explicó que la presencia de grupos armados ilegales y los recientes hechos de violencia obligarían incluso a trasladar puestos de votación desde veredas rurales hasta cabeceras municipales.

Según Barrios, esta medida reduciría la exposición de votantes y funcionarios, pero también implicaría negar a algunas comunidades rurales el derecho a votar en sus territorios. “Mover puestos de votación significa denegar a algunos ciudadanos el ejercicio del derecho al voto”, advirtió.

En contexto: MOE prende las alarmas frente a las elecciones de 2026: “Hay regiones donde los candidatos no van a poder hacer campaña”

La MOE alertó que este es el inicio de año electoral más violento desde 2018, con 1.404 hechos registrados, incluidos asesinatos, atentados y secuestros. Cauca concentra la mayor cantidad de agresiones contra liderazgos políticos y sociales, con el 14,9% del total nacional.