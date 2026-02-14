x

Coronel de la Policía habría acosado sexualmente a una subalterna: Procuraduría

Los hechos habría ocurrido en la Base Antinarcóticos de San José del Guaviare en 2024.

    Los presuntos hechos de acoso habrían sido cometidos por el teniente coronel de la Policía Sergio Arturo Rodríguez Jiménez. Foto Colprensa.
El Colombiano
hace 5 horas
bookmark

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el teniente coronel de la Policía Sergio Arturo Rodríguez Jiménez, por presuntos actos de acoso con fines sexuales en contra de una integrante de la misma institución.

Le puede interesar: Acusan al Personero de Jardín de abuso sexual; ya había golpeado a una mujer

Los hechos habrían ocurrido el 2 de mayo de 2024, cuando Rodríguez Jiménez se desempeñaba como comandante de la Base Antinarcóticos de San José del Guaviare. El caso habría ocurrido al interior de dicha unidad policial.

Según la Procuraduría el oficial investigado, presuntamente valiéndose de su grado, autoridad y posición jerárquica, habría realizado conductas aparentemente de connotación sexual de carácter físico y verbal hacia una auxiliar de policía adscrita a la base, afectando su dignidad e integridad personal. La Procuraduría Delegada para la Fuerza Pública calificó provisionalmente la conducta de Rodríguez como falta gravísima a título de dolo.

Por ahora, el proceso disciplinario continuará su trámite conforme a las etapas previstas en el Código General Disciplinario.

Con el propósito de prevenir la violencia sexual y de género al interior del aparato estatal y privado, el Procurador General, Gregorio Eljach promulgó en septiembre de 2025 la circular 006 de 2025 con directrices para la prevención de estas conductas.

“La iniciativa pretende desterrar de fondo estas malas conductas recordando a las instituciones la importancia del cumplimiento de las normativas internacionales, nacionales y regionales con miras a la protección de derechos (...) La normativa también urge a las entidades públicas expedir las políticas, protocolos y rutas de atención contra el acoso sexual en el entorno laboral y realizar capacitaciones y campañas para su prevención”, dice un comunicado publicado por el Ministerio Público.

Apenas un mes después de promulgada la circular, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra un subintendente de la Policía Nacional, adscrito al Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia, por posibles hechos de acoso sexual.

La actuación disciplinaria buscaba esclarecer los sucesos ocurridos el 5 de septiembre de 2025 en contra de una auxiliar de policía, quien denunció tocamientos no consentidos por parte del suboficial mientras iban en un ascensor del Departamento de Policía del Tolima.

Le puede interesar: Primera mujer que devuelven del José María Córdova por riesgo de explotación sexual

