Coronel de la Policía habría acosado sexualmente a una subalterna: Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el teniente coronel de la Policía Sergio Arturo Rodríguez Jiménez, por presuntos actos de acoso con fines sexuales en contra de una integrante de la misma institución.

Los hechos habrían ocurrido el 2 de mayo de 2024, cuando Rodríguez Jiménez se desempeñaba como comandante de la Base Antinarcóticos de San José del Guaviare. El caso habría ocurrido al interior de dicha unidad policial.

Según la Procuraduría el oficial investigado, presuntamente valiéndose de su grado, autoridad y posición jerárquica, habría realizado conductas aparentemente de connotación sexual de carácter físico y verbal hacia una auxiliar de policía adscrita a la base, afectando su dignidad e integridad personal. La Procuraduría Delegada para la Fuerza Pública calificó provisionalmente la conducta de Rodríguez como falta gravísima a título de dolo.