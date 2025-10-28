El viacrucis de la mujer con discapacidad que debía subir 98 escalones para llegar a casa, ¿qué le pasó?

Durante años, Patricia convirtió en una hazaña lo que para cualquier persona sería un acto cotidiano. Cada día debía subir “aproximadamente 98 escalones” para poder entrar o salir de su vivienda ubicada en la ciudad de Bogotá. Esa distancia, que parecería solo un número, se transformó en una barrera física y emocional que marcó su vida.
Patricia padece varias enfermedades que reducen su movilidad. Desde 2022, su diagnóstico médico incluye trastornos de la marcha y un dolor crónico intratable que le impide desplazarse sin ayuda. Su caso fue analizado por la Corte Constitucional al analizar una tutela presentada por la mujer.
Le puede interesar: Adiós al decano de la industria paisa: el legado de don José María Acevedo, quien falleció a los 106 años
La corporación determinó que su condición la ha dejado en una situación de vulnerabilidad extrema y que los 98 escalones que separan su hogar del acceso principal se convirtieron en una forma de exclusión.
La situación para la afectada, dice la Corte, se vuelve aún más grave cuando su salud se deteriora. En los momentos de crisis, debe ser “retirada de su vivienda en camilla” por esas mismas escaleras. Según el fallo, este procedimiento resulta riesgoso tanto para ella como para las personas encargadas de su cuidado.
La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, en la Sentencia T-386 de 2025, concluyó que la urbanización donde vive Patricia, no ha garantizado condiciones dignas de accesibilidad.