“No sé qué está consumiendo, no sé qué le está pasando, pero esto es grave”: Pastrana dice que Petro “tiene un problema mental”

El expresidente Andrés Pastrana respondió este martes a los señalamientos que desde hace unos días lanzó el actual mandatario Gustavo Petro acusándolo de estar detrás de las decisiones del gobierno de Estados Unidos en su contra, esto luego de que la revista Cambio revelara una imagen del mandatario como presidiario creada con inteligencia artificial que aparece en una fotografía de la Casa Blanca.
Dicha foto está adjunta en un documento titulado “La Doctrina Trump” membreteado por la oficina del senador republicano, el colombo-estadounidense Bernie Moreno, a quien Petro relaciona política y personalmente con Pastrana.
El pasado domingo, en un acto de perdón del Gobierno por el exterminio de la Unión Patriótica en Santa Marta, Petro señaló a Pastrana de “pedófilo”, por su presunta aparición en la lista del fallecido depredador sexual Jeffrey Epstein, además lo relacionó con la familia Moreno, de la que dijo eran sus “aliados políticos y económicos”.