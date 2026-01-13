Ahora Petro anda en modo “modelo”, vestido de piloto y con el cuento del jaguar, ¿qué hay detrás?

En un escenario político en medio de un año electoral, el uso de la imagen del presidente Gustavo Petro ha dejado de ser una cuestión estética para convertirse en una herramienta de control político. La elección de equipararse con el jaguar, un animal que posee una carga simbólica profunda, especialmente en el Amazonas, no es casual, así como también la chaqueta de un piloto en medio de una “tormenta” política, funciona como una metáfora visual de su estilo de gobierno. Así lo considera Álvaro Benedetti, analista político consultado por EL COLOMBIANO y quien considera que el jefe de Estado quiere proyectar a un mandatario que intenta pilotar el país en medio de una tormenta, bajo una premisa clara: en situaciones críticas, se requiere audacia antes que burocracia, incluso si eso implica ignorar el “manual” o el protocolo tradicional.

En sus palabras, Petro ha abandonado sistemáticamente el molde del presidente tradicional y formas solemnes. Aunque ya es parte del establecimiento, su imagen busca proyectar a un irreverente frente al poder. Esta ruptura visual, plantea el experto, es una táctica para mostrarse como una figura antisistema que prioriza el “mensaje de transformación” y lo social por encima de las etiquetas diplomáticas. Lea más: Petro y el “Jaguar” de Inteligencia Artificial frente a las amenazas de Trump Gustavo Petro ha abandonado la sobriedad de sus antiguos zapatos Ferragamo para sumergirse en una reinvención estética y política, diseñada para proyectar una imagen de fuerza e intimidación justo cuando su proyecto muestra signos de fatiga. En medio de su apuesta, coinciden expertos, el presidente busca activar la fibra del resentimiento histórico contra el poder norteamericano, conectando con el campesino y el trabajador humilde que se siente humillado por el “imperio”. Su comunicación política también incluye la controversia por el precio de sus prendas, con críticas que apuntan a chaquetas de más de 2.000 dólares. Sin embargo, apunta el analista político, para el presidente Petro este tipo de comentarios negativos de los sectores “pro-establecimiento” tienen un efecto inverso: en lugar de afectarlo, lo enaltecen frente a sus bases, pues refuerzan su imagen de alguien que no se doblega ante las críticas de las élites.

Según Álvaro Benedetti, los recientes símbolos adoptados por el mandatario no buscan ampliar sus simpatías de manera tradicional, sino sostener una identidad fuerte frente a una capacidad de gestión y negociación que hoy se percibe como limitada. Para Benedetti, la ruptura del protocolo y el alejamiento de la imagen presidencial clásica (de corbata y moldes tradicionales) es una táctica deliberada para tensionar el modelo de gobernabilidad. El analista sostiene que, ante las dificultades para avanzar a través de las leyes y las instituciones, el presidente opta por trasladar la disputa al terreno simbólico. Le puede interesar: Los 24 escándalos de Petro en su Gobierno

La imagen de “irreverente frente al poder”, dice, es un componente central de su identidad, incluso ocupando la posición más alta del establecimiento. Benedetti señala que esta postura genera una división marcada en el país: “Un 50 % de la población puede percibir estas acciones como señales de audacia y una conexión genuina con el pueblo; el otro 50 % lo considera ridículo”, especialmente en el ámbito internacional. Para Rubén Erazo, politólogo y presidente de la Asociación Colombiana de Consultores Políticos, Acopol, a través de un lifting facial y el uso de chaquetas de diseñador el mandatario no busca una simple vanidad sino ejecutar un marketing de poder. Su objetivo, dice es verse “cojonudo” ante su electorado, transformándose en un felino capaz de sostenerle la mirada al “águila imperialista” que representa Donald Trump. Erazo cuenta que Petro le apuesta, a diferencia del fallecido Pepe Mujica en Uruguay (fiel a su estilo y esencia hasta el final), a una reinvención desesperada para no perder el protagonismo político, construyendo una nueva imagen de poder que se aleja de su versión anterior. Esta narrativa se centra en la figura del jaguar, un símbolo que busca proyectar fuerza, dominancia, territorialidad y autonomía justo cuando su proyecto político empieza a mostrar signos de fatiga. Para este profesor y politólogo, el uso del jaguar no es casual ya que es un animal con presencia desde México hasta Argentina. Petro intenta ocupar el vacío de liderazgo en la izquierda regional —con un Maduro debilitado y un Lula veterano— para posicionarse como el jefe de la bancada latinoamericanista. “Petro quiere verse fuerte, robusto, intimidante, justo cuando su proyecto político empieza a mostrar algo de fatiga. Por eso pasamos del Petro de los zapatos Ferragamo de hace un par de años al Petro de la ropa de diseñador de decenas de millones de pesos, y al Petro del lifting facial. Está construyendo una nueva imagen de poder”, cuenta el experto. Entonces, Petro se dibuja como un felino capaz de enfrentarse discursivamente a Donald Trump, representado como el “águila imperialista”. Para respaldar este relato de fortaleza, cuenta, el mandatario ha recurrido a una transformación física y material que incluye un lifting facial y el uso de ropa de diseñador de altísimo costo, “como chaquetas de 48 millones de pesos. No se trata de simple estética, sino de un marketing de poder diseñado para verse cojonudo”. El objetivo final de proyectar esta imagen rejuvenecida y poderosa es fidelizar a sus estructuras de cara a las elecciones de 2026, insiste el politólogo Erazo. Petro sabe que “quien pierde el relato, pierde la calle”, y mantener esa mística es vital para conservar su base de votantes y evitar que se sientan derrotados.

