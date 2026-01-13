Ahora Petro anda en modo “modelo”, vestido de piloto y con el cuento del jaguar, ¿qué hay detrás?

En un escenario político en medio de un año electoral, el uso de la imagen del presidente Gustavo Petro ha dejado de ser una cuestión estética para convertirse en una herramienta de control político. La elección de equipararse con el jaguar, un animal que posee una carga simbólica profunda, especialmente en el Amazonas, no es casual, así como también la chaqueta de un piloto en medio de una “tormenta” política, funciona como una metáfora visual de su estilo de gobierno.
Así lo considera Álvaro Benedetti, analista político consultado por EL COLOMBIANO y quien considera que el jefe de Estado quiere proyectar a un mandatario que intenta pilotar el país en medio de una tormenta, bajo una premisa clara: en situaciones críticas, se requiere audacia antes que burocracia, incluso si eso implica ignorar el “manual” o el protocolo tradicional.