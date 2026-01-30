“Petro no respeta la separación de poderes”: Sergio Fajardo

Dicen que la tercera es la vencida. También lo piensa el exalcalde y exgobernador Sergio Fajardo, quien en su tercer intento por llegar a la Presidencia intenta competirle a las dos cabezas que lideran las encuestas: Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Pero también a la Gran Consulta de la centroderecha. Es decir, no la tiene nada fácil.
En diálogo con EL COLOMBIANO y Teleantioquia, Fajardo cuestionó con dureza al gobierno de Gustavo Petro, advirtió sobre el manejo de la salud y expuso sus principales apuestas en seguridad, educación y transparencia, en un escenario marcado por la confrontación política y la antesala electoral. Aún no aclara si irá a una consulta de centro con Claudia López y evita la confrontaciones retóricas de la época electoral.