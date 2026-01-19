x

¿Quién irá con Petro a Washington? Los líos del Gobierno para armar la lista de acompañantes del presidente a EE. UU.

Por el momento, solo estarían confirmados para el encuentro con Donald Trump el presidente Gustavo Petro y el embajador colombiano Daniel García-Peña.

  El presidente Gustavo Petro tiene dos semanas para conformar la comisión que lo acompañaría a la reunión en la Casa Blanca con Donald Trump. En la imagen: Armando Benedetti, Gustavo Petro y Rosa Yolanda Villavicencio. Fotos: Getty Images y Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 4 horas
La reunión entre Donald Trump y Gustavo Petro está pactada para el próximo 3 de febrero en la Casa Blanca. Para el encuentro, solamente el jefe de Estado y el embajador en EE. UU. están confirmados por parte de la delegación colombiana, pues el estatus migratorio de otros funcionarios sería un problema a la hora de conformar el equipo de apoyo de la Presidencia.

En una reunión que se ve como un paso fundamental para recomponer la tensa relación entre los gobiernos de Estados Unidos y Colombia, la cual se ha mantenido así desde el año pasado cuando el republicano Trump comenzó su segundo mandato en la Casa Blanca, ya la comisión del gobierno colombiano contaría con una baja importante.

Lea también: Esta es la fecha en la que Petro se reunirá con Trump en la Casa Blanca, ¿qué más se sabe?

La primera funcionaria que tendría líos para viajar a Washington es la canciller Rosa Villavicencio, quien, pese a que es la encargada de las relaciones exteriores de Colombia, no tiene visa para ingresar a Estados Unidos.

La ausencia de dicho permiso para ingresar a territorio estadounidense se debe a que la ministra fue la primera en renunciar a su visado cuando, por unas declaraciones incendiarias del presidente Petro en las calles de Nueva York, el gobierno de EE. UU. le quitó la visa al mandatario.

“Como ministra de Relaciones Exteriores he decidido renunciar al visado estadounidense. Es un acto de dignidad frente a la inaceptable decisión de revocar el visado al presidente de Colombia”, fue lo que escribió Villavicencio el pasado mes de septiembre en su cuenta de X.

Otro integrante clave del gabinete que no podría acompañar al presidente sería el actual ministro del Interior, Armando Benedetti, quien, a diferencia de la canciller, no contaba con la visa previo al incidente de Petro en Nueva York en medio de la Asamblea de las Naciones Unidas.

Sumado a este detalle, el ministro Benedetti fue incluido junto al jefe de Estado en la Lista Clinton, algo que agravaría su estatus migratorio, pues este detalle sería una causal para que su solicitud de visa sea rechazada.

Con este escenario, el Gobierno Nacional tiene el reto durante estas dos semanas previas al encuentro en la Casa Blanca de gestionar los permisos migratorios de quienes no posean el visado necesario para ingresar a Estados Unidos, pues dentro de otros integrantes que no poseen visa, ya sea porque fue revocada o renunciaron a ella, están el ministro de Hacienda, Germán Ávila, el secretario jurídico Augusto Ocampo y la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez.

Siga leyendo: Trump reafirmó que se reunirá con Petro, pero no olvida que ha sido “hostil” con EE. UU. y que lo llamó “dictador”

