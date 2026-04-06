Exclusivo | La acusación contra ‘Calarcá’, ‘Mordisco’ y ‘Jhon 40’ por reclutamiento de 100 menores de edad

Desde 2018, la Fiscalía mantiene un proceso abierto contra los cabecillas de las disidencias de las Farc-EP alias Jhon 40, Iván Mordisco y Calarcá por el reclutamiento y utilización de al menos 100 menores de edad en actividades delictivas y militares.
Se trata de un expediente donde también está vinculado el extinto jefe disidente alias Gentil Duarte y está relacionado con el reclutamiento de 100 menores de edad, que se tramita en un juzgado de Villavicencio bajo la investigación liderada por la fiscal 3 Especializada de Bogotá, Lizbeth Lorena Calderón Parejo.
Según el ente acusador, niños y adolescentes fueron reclutados y obligados a cumplir funciones dentro de la organización, que iban desde labores logísticas, como cocinar o transportar provisiones, hasta actividades directamente relacionadas con el conflicto armado, como el uso de armas, el traslado de cocaína y la instalación de artefactos explosivos.
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La Fiscalía, en el escrito de acusación de 105 páginas, consignó que “Miguel Botache Santanilla (‘Gentil Duarte’); Géner García Molina (‘Jhon 40’), Néstor Gregorio Vera (‘Iván Mordisco’) y Alexander Díaz Mendoza (alias Calarcá), como comandantes y líderes de las estructuras de FARC-EP y el Grupo Armado Organizado Residual vincularon, durante el periodo 2007 a junio de 2019 a 100 menores de edad en los departamentos de Nariño, Meta, Guaviare, Putumayo, Cagueta Antioquia, Arauca, Norte de Santander, Huila, Cauca, Vaupés, Valle del cauca, Vichada, Guainía y Boyacá”.
El ente acusador explica que los menores de edad reclutados fueron divididos en tres grupos dependiendo la temporalidad de su ingreso y el grupo armado organizado al cual ingresaron.
“El primer grupo corresponde a los menores que fueron vinculados a las Fuerzas Armadas Revolucionarias Farc-EP y que su desvinculación se dio en este mismo grupo; el segundo grupo de menores corresponde a quienes no se les permitió desmovilizarse con ocasión a los acuerdos firmados entre el gobierno nacional y las FARC-EP y por el contrario continuaron siendo víctimas a manos de los integrantes del Grupo Armado Organizado residual y el tercer grupo conformado por los menores cuya vinculación se dio después del 1 de diciembre de 2016 directamente al Grupo Armado Organizado residual”, se lee en el documento incorporado al expediente al que accedió EL COLOMBIANO.
El proceso judicial contra los cabecillas de las disidencias se activó formalmente el 24 de octubre de 2018, y solo hasta ahora se encuentra en etapa de juicio.
Los reclutamientos de los 100 menores de edad documentados en la acusación se llevaron a cabo en diversos departamentos y en zonas fronterizas, principalmente en Nariño (20 hechos), Meta (19 hechos) y Guaviare (12 hechos).