Defensoría alerta sobre riesgo inminente para la población de Maicao, La Guajira, por expansión de autodefensas

A través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 013 de 2026 para el casco urbano del municipio de Maicao, La Guajira, y su zona rural, ante el grave riesgo que enfrenta la población civil por la expansión territorial de las autodenominadas Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), que buscan consolidar el control sobre corredores estratégicos y economías ilícitas en la región.
Según la entidad, el escenario de peligro responde a la convergencia de varios actores armados y dinámicas de disputa. En el casco urbano y los corregimientos de Carraipía, La Majayura y Paraguachón, las ACSN intentan consolidar su presencia, lo que estaría generando fricciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), guerrilla con dominio histórico en las zonas rurales del municipio.
La situación también compromete a los resguardos indígenas Alta y Media Guajira, Okochi y Wopumuin Junain Maikou, pertenecientes al pueblo Wayúu.
Un segundo foco de riesgo se ubica en Paraguachón, donde el ELN y la disidencia Segunda Marquetalia mantendrían un reparto del control sobre pasos fronterizos informales, conocidos como “trochas”, entre ellos La 80 y La Cortica, utilizados para el tránsito de rentas ilegales.
A esto se suma, en el casco urbano, una disputa violenta entre las estructuras criminales ‘Los Rafita’ y ‘Los Payasos’, agravada por la reciente llegada de ‘La Banda del Oso’.