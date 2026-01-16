x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

Ante crisis de medicamentos, pacientes de Nueva EPS convocan paro la próxima semana

Los usuarios de la aseguradora exigen reunirse con el agente especial interventor, Luis Óscar Galves, para abordar los problemas de atención que están afrontando.

  • La Nueva EPS está bajo intervención del Gobierno Petro desde abril de 2024. FOTO CORTESÍA
    La Nueva EPS está bajo intervención del Gobierno Petro desde abril de 2024. FOTO CORTESÍA
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Los usuarios de la Nueva EPS anunciaron la convocatoria a un plantón a nivel nacional para el próximo lunes 26 de enero. Se hará como forma de protesta ante las dificultades que, según denuncian, afectan la prestación de los servicios de salud, como la entrega de medicamentos. Este llamado surge en medio de crecientes inconformidades de los afiliados por la crisis financiera del sector.

Le puede interesar: La agonía diaria de los pacientes de Nueva EPS para reclamar medicinas.

La convocatoria se dio a conocer a través de una citación dirigida a los delegados regionales de usuarios de la aseguradora, en la que se convocó a una reunión virtual extraordinaria. Fue fijada para el 17 de enero a las 4:00 de la tarde y tiene como propósito organizar esa jornada de movilización.

En total, 22 representantes regionales fueron llamados a este espacio para coordinar las acciones y formalizar el respaldo al plantón en distintas ciudades del país. Así mismo, esos delegados buscan encontrar respuestas y ayudar a resolver los problemas reportados por los pacientes.

Esta jornada se da en un escenario que los organizadores —así como gremios y expertos— califican de crítico por las fallas en la entrega oportuna de medicamentos, por las interrupciones en tratamientos médicos y las barreras para acceder a servicios esenciales. Todo esto, aseguran, afecta a cerca de 11 millones de afiliados de la Nueva EPS.

Esta EPS, vale recordar, está bajo intervención forzosa administrativa por parte de la Superintendencia de Salud desde abril de 2024, por las mismas épocas que intervinieron a Sanitas.

Según la citación, la protesta se realizará dentro del marco legal y será una manifestación pacífica, respaldada por la Constitución y las normas que regulan la intervención de los pacientes en el sistema de salud.

Entre los propósitos expuestos también figura la definición de estrategias de carácter institucional, jurídico y social, así como la exigencia de un encuentro inmediato con el agente especial interventor, Luis Óscar Galves, y la alta dirección de la entidad, que lleva tres años sin presentar estados financieros.

Los delegados resaltaron la necesidad de mantener una posición conjunta para lograr una comunicación efectiva con las directivas de la Nueva EPS.

Para leer más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida