Minsalud excluiría a madres en duelo de donar leche materna; asociaciones se pronunciaron

Perder a un hijo no detiene el cuerpo. Mientras la vida se rompe, la leche sigue llegando. Los pechos se llenan como si aún estuviese allí. Para algunas mujeres, esa producción se convierte en una carga física y emocional; para otras, en una manera de transformar su propio duelo: donar y seguir dando vida. Sim embargo, ese escenario podría cambiar. El Ministerio de Salud y Protección Social publicó un borrador de los lineamientos técnicos para la estrategia de Bancos de Leche Humana en Colombia que plantea excluir como donantes a mujeres en duelo perinatal o que atraviesen situaciones psicosociales que puedan afectar su bienestar mental. La propuesta, aún abierta a comentarios, ha generado críticas de organizaciones médicas y colectivos que acompañan a madres, al considerar que limita la autonomía de las mujeres y desconoce la evidencia sobre los beneficios emocionales que puede tener la donación. Conozca: El contacto piel con piel tras el parto mejora la salud y la supervivencia del recién nacido El documento señala textualmente que: “No serán incluidas como donantes en la estrategia aquellas mujeres en etapa de lactancia que han perdido a su hijo(a) o que enfrenten alguna situación psicosocial en la que el proceso de donación de leche pueda poner en riesgo su bienestar o salud mental”.

Actualmente, cualquier madre lactante sana, con exámenes médicos al día y excedentes de leche, puede donar. Con los nuevos lineamientos, ese grupo quedaría por fuera de manera automática.

La reacción del gremio médico

El Subcomité de Salud Mental Perinatal de la Asociación Colombiana de Psiquiatría (ACP) cuestionó la medida en un comunicado público. “Allí se manifiesta preocupación por el apartado que establece: ‘No serán incluidas como donantes en la estrategia aquellas mujeres en etapa de lactancia que han perdido a su hijo(a)...’”. Siga leyendo: En Medellín, 3 de 4 bebés solo toman leche materna en sus primeros 6 meses La organización advirtió que “esta disposición genera inquietudes desde un enfoque de derechos, salud mental perinatal y medicina basada en la evidencia”. Según la ACP, la exclusión parte de una presunción generalizada de riesgo y no de una evaluación individual. “Es fundamental destacar que las mujeres en duelo mantienen su autonomía y capacidad de tomar decisiones informadas. El duelo perinatal es una experiencia dolorosa, pero no invalida la capacidad de la mujer para decidir sobre la lactancia o la donación de leche humana”.

Comunicado de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, ACP.

El comunicado añade que “la exclusión automática contradice los principios de autonomía, información y no discriminación establecidos en la Ley 2310 de 2023, conocida como ‘Ley Brazos Vacíos’”. Para los psiquiatras, la evidencia científica sugiere que, en algunos casos, donar puede ser parte del proceso de recuperación emocional. “La evidencia científica indica que, para algunas mujeres que enfrentan una pérdida perinatal, la extracción y donación de leche materna puede otorgar sentido y propósito, favoreciendo una recuperación emocional más activa”. Por eso, solicitaron revisar los lineamientos y “no excluir como donante a la mujer en duelo perinatal y favorecer una evaluación individualizada desde el Banco de leche, acompañada por personal capacitado en salud mental perinatal”.

¿Por qué son importantes los bancos de leche?

Los bancos de leche humana son una estrategia clave para la supervivencia neonatal. Allí se recibe, procesa, pasteuriza y distribuye leche materna segura para bebés hospitalizados, especialmente prematuros o de bajo peso. En Colombia funcionan 15 bancos de leche en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Pasto y Cúcuta.

Solo en el Hospital de Kennedy, en Bogotá, más de 650 bebés se beneficiaron el año pasado con alrededor de 900 litros de leche donada. En el Hospital General de Medellín —el único banco de leche de Antioquia— se recolectaron cerca de 1.750 litros, que beneficiaron a más de 1.100 recién nacidos; 950 litros recogidos a domicilio, de las madres que se extraen desde casa, y 800 litros de leche recolectada dentro del hospital.

El Hospital General de Medellín cuenta con el único Banco de Leche Materna del departamento. Solo el año pasado impactó a más de mil bebés. FOTO: Freepik.

Los principales receptores son prematuros, bebés con infecciones, cirugías o dificultades inmunológicas, para quienes la leche materna reduce riesgos de complicaciones y mortalidad.

El cuerpo también atraviesa el duelo

Tras la pérdida, muchas mujeres siguen produciendo leche. Si no se extrae, puede generarse mastitis, una inflamación dolorosa de la mama que, en algunos casos, se infecta y requiere antibióticos. La donación se ha convertido para algunas madres en una alternativa práctica y simbólica: aliviar el dolor físico y, al mismo tiempo, ayudar a otros recién nacidos. Entérese: Maternar en la generación que “no quiere” hijos De ahí que colectivos y profesionales adviertan que prohibir de manera general la donación podría cerrar una opción que hoy funciona tanto como apoyo sanitario como emocional.

Un futuro incierto

El Ministerio sostiene que los lineamientos buscan proteger la salud mental de las mujeres. Sin embargo, organizaciones médicas insisten en que decidir por ellas no necesariamente implica cuidado. La ACP reiteró la importancia de “fortalecer modelos de educación y atención sanitaria que reconozcan la autonomía de la mujer a lo largo de su vida reproductiva, incluyendo momentos de vulnerabilidad” y pidió abrir espacios técnicos para revisar la política. Mientras el borrador sigue en discusión, el debate enfrenta dos enfoques: uno preventivo, que opta por excluir, y otro basado en derechos, que propone acompañar y evaluar caso por caso. Para muchas madres, la diferencia no es menor. Entre prohibir y permitir, lo que está en juego es la posibilidad de decidir qué hacer con su propio cuerpo, incluso en medio del duelo.

