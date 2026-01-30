Minsalud excluiría a madres en duelo de donar leche materna; asociaciones se pronunciaron

Perder a un hijo no detiene el cuerpo. Mientras la vida se rompe, la leche sigue llegando. Los pechos se llenan como si aún estuviese allí.
Para algunas mujeres, esa producción se convierte en una carga física y emocional; para otras, en una manera de transformar su propio duelo: donar y seguir dando vida.
Sim embargo, ese escenario podría cambiar.
El Ministerio de Salud y Protección Social publicó un borrador de los lineamientos técnicos para la estrategia de Bancos de Leche Humana en Colombia que plantea excluir como donantes a mujeres en duelo perinatal o que atraviesen situaciones psicosociales que puedan afectar su bienestar mental. La propuesta, aún abierta a comentarios, ha generado críticas de organizaciones médicas y colectivos que acompañan a madres, al considerar que limita la autonomía de las mujeres y desconoce la evidencia sobre los beneficios emocionales que puede tener la donación.
Conozca: El contacto piel con piel tras el parto mejora la salud y la supervivencia del recién nacido
El documento señala textualmente que: “No serán incluidas como donantes en la estrategia aquellas mujeres en etapa de lactancia que han perdido a su hijo(a) o que enfrenten alguna situación psicosocial en la que el proceso de donación de leche pueda poner en riesgo su bienestar o salud mental”.