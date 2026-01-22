x

En tres años, UNP cuadruplicó su personal, ¿qué pasó entonces con Miguel Uribe?

La Fiscalía iba a imputar prevaricato por omisión a Augusto Rodríguez, por no ampliar el sistema de seguridad del senador asesinado. La entidad sí tenía presupuesto y personal.

  • Augusto Rodríguez es director de la Unidad Nacional de Protección desde el 22 de agosto de 2022. Esa entidad tiene cerca de 11.000 escoltas, el 90 % de ellos bajo contratación externa. Foto: AFP
Andrés Felipe Carmona Barrero
Andrés Felipe Carmona Barrero
hace 1 hora
bookmark

Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), llegó al cargo quince días después de la posesión del presidente Gustavo Petro, el 7 de agosto de 2022. Desde entonces, Rodríguez —amigo personal del mandatario y excompañero de militancia en el M-19— ha logrado mantenerse a salvo de las principales tormentas políticas que han sacudido al gobierno.

En la última semana, ha sido el protagonista del Ejecutivo por el cruce verbal que tuvo con el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, a quien señaló de estar detrás, él y su esposa, de la fallida imputación de cargos en su contra por posibles omisiones en el esquema de seguridad del entonces precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, asesinado en 2025 y quien en vida elevó más de 23 solicitudes para reforzar su esquema.

Ese choque abrió un nuevo capítulo de tensiones internas y reactivó cuestionamientos sobre la gestión de la UNP, una entidad que maneja un presupuesto altísimo, pues, según cálculos del Ministerio de Hacienda, para su funcionamiento este año tiene en caja 700.000 millones de pesos.

A las críticas se suma ahora un reciente decreto del Ministerio del Interior, expedido el 15 de enero pasado, que autoriza la creación de 6.870 nuevos empleos en la UNP, de los cuales 6.000 corresponden a escoltas y unos 848 a cargos administrativos. La norma establece, además, que más del 10 % de las vacantes estarán reservadas para jóvenes.

La ampliación de la planta tendría un impacto presupuestal superior a los 72 mil millones de pesos, una cifra que ha encendido alertas fiscales y reavivado los reparos desde distintos sectores políticos y de control.

Una fuente de la UNP le reveló a EL COLOMBIANO que “todos los tipos de contrato y las directrices de concentración se manejan directamente desde la dirección de la entidad, desde donde luego se da instrucciones al área de contratación”, dijo la funcionaria.

Entre 2022 y 2025 se cuadruplicó la contratación de personal

Frente al nuevo decreto, cuenta que desconoce para qué áreas se irán las contrataciones, pero que lo que casi siempre sucede es que se concentra en seguridad y protección.

Desde que Augusto Rodríguez llegó a la dirección de la Unidad Nacional de Protección, el 22 de agosto de 2022, se han firmado contratos por 8,59 billones, siendo el rubro principal lo relacionado con puestos de trabajo, como lo pudo comprobar EL COLOMBIANO al revisar bases de datos de contratación pública, con datos entre el 28 de agosto de 2022 y el 31 de diciembre de 2025.

Desde entonces, de acuerdo con lo indagado por este medio, la planta de personal ha crecido de manera sostenida. Mientras que en el 2022 Rodríguez cerró su administración con 2.212 contratos relacionados con la planta de personal de la entidad, el año pasado se cuadruplicaron al registrar 8.024 contratos por más de 124.000 millones de pesos.

Otro dato que llama la atención de la UNP, bajo la administración del director de las entrañas del presidente Petro, tiene que ver con que después de los contratos por servicios de protección y seguridad, que es la nuez del funcionamiento de dicha entidad, el segundo sector con mayor contratación es precisamente ese relacionado con talento humano.

En el 2023 fueron 2.343 contratos por valor de 69.377 millones de pesos y en el 2024 la UNP gastó 111.292 millones de pesos en la firma de 3.170 contratos.

Es decir, de manera sostenida, hasta el 31 de diciembre del año pasado, la planta de personal de dicha entidad creció de manera ininterrumpida desde fines de agosto de 2022. Este año, según el decreto publicado por el Ministerio del Interior, dicha entidad dice pretender ahorrar 120.000 millones de pesos gracias al nuevo rediseño de contratación informado en el decreto.

Augusto Rodríguez es el funcionario del gobierno de Petro que sigue en pie en su círculo de confianza. Ha estado desde los tiempos del M-19 y después en el trabajo legislativo del hoy presidente. Durante más de 16 años —entre 1998 y 2014— acompañó a Petro en el Congreso como integrante de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), convirtiéndose en una pieza estratégica en la construcción de la agenda política del entonces congresista.

Desde ese rol, Rodríguez participó activamente en la preparación de los debates parlamentarios que catapultaron a Petro al escenario nacional, en especial las denuncias contra el paramilitarismo, la parapolítica y las redes de corrupción que permeaban distintas instituciones del Estado.

Su trabajo, más técnico que mediático, lo consolidó como un operador político silencioso, dedicado al cruce de información, la verificación de fuentes y la estructuración de expedientes para el debate público.

Esa cercanía no ha estado exenta de episodios de riesgo. Rodríguez fue víctima de un atentado en su residencia, un hecho que reavivó las alertas sobre sus labores sensibles dentro del entorno político y de seguridad.

Pese a mantenerse lejos de los reflectores, sigue siendo un actor con información clave. Mientras tanto, otras figuras del círculo de inteligencia del petrismo acompañan de cerca, como René Guarín, exM-19 al frente de la inteligencia estatal.

