En tres años, UNP cuadruplicó su personal, ¿qué pasó entonces con Miguel Uribe?

Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), llegó al cargo quince días después de la posesión del presidente Gustavo Petro, el 7 de agosto de 2022. Desde entonces, Rodríguez —amigo personal del mandatario y excompañero de militancia en el M-19— ha logrado mantenerse a salvo de las principales tormentas políticas que han sacudido al gobierno. En la última semana, ha sido el protagonista del Ejecutivo por el cruce verbal que tuvo con el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, a quien señaló de estar detrás, él y su esposa, de la fallida imputación de cargos en su contra por posibles omisiones en el esquema de seguridad del entonces precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, asesinado en 2025 y quien en vida elevó más de 23 solicitudes para reforzar su esquema.

Ese choque abrió un nuevo capítulo de tensiones internas y reactivó cuestionamientos sobre la gestión de la UNP, una entidad que maneja un presupuesto altísimo, pues, según cálculos del Ministerio de Hacienda, para su funcionamiento este año tiene en caja 700.000 millones de pesos. A las críticas se suma ahora un reciente decreto del Ministerio del Interior, expedido el 15 de enero pasado, que autoriza la creación de 6.870 nuevos empleos en la UNP, de los cuales 6.000 corresponden a escoltas y unos 848 a cargos administrativos. La norma establece, además, que más del 10 % de las vacantes estarán reservadas para jóvenes. La ampliación de la planta tendría un impacto presupuestal superior a los 72 mil millones de pesos, una cifra que ha encendido alertas fiscales y reavivado los reparos desde distintos sectores políticos y de control.

Una fuente de la UNP le reveló a EL COLOMBIANO que “todos los tipos de contrato y las directrices de concentración se manejan directamente desde la dirección de la entidad, desde donde luego se da instrucciones al área de contratación”, dijo la funcionaria.

Entre 2022 y 2025 se cuadruplicó la contratación de personal

Frente al nuevo decreto, cuenta que desconoce para qué áreas se irán las contrataciones, pero que lo que casi siempre sucede es que se concentra en seguridad y protección. Desde que Augusto Rodríguez llegó a la dirección de la Unidad Nacional de Protección, el 22 de agosto de 2022, se han firmado contratos por 8,59 billones, siendo el rubro principal lo relacionado con puestos de trabajo, como lo pudo comprobar EL COLOMBIANO al revisar bases de datos de contratación pública, con datos entre el 28 de agosto de 2022 y el 31 de diciembre de 2025.