Los cuestionamientos contra Verónica Alcocer: qué investiga la justicia y hasta dónde puede escalar el caso en Colombia y el exterior

La presencia de Verónica Alcocer en Suecia, sus contactos con círculos exclusivos europeos y las recientes revelaciones sobre su presunto estilo de vida de lujo han encendido alarmas en distintos sectores institucionales. A esto se suma la denuncia formal radicada por el profesor Juan Carlos Portilla —experto en crimen transnacional—, quien pidió a la Fiscalía activar mecanismos de cooperación judicial internacional para esclarecer el origen de los recursos que financiarían los movimientos y actividades de la primera dama en Europa.
Pico y Placa Medellín
viernes
3 y 4
3 y 4