Ella era Yudis Milena Agredo, la docente que murió ahogada mientras hacía buceo en una playa en Santa Marta

La tranquilidad del corregimiento de Taganga, en Santa Marta, se vio afectada por una nueva tragedia que enlutó al sector turístico local y a la comunidad educativa de Popayán, generando cuestionamientos ante la seguridad durante actividades acuáticas.
Le puede interesar: Lo que se sabe de la niña de tres años que murió tras caer de un décimo piso en Bogotá: vecino dio detalles
Yudis Milena Agredo Idárraga, una profesora de 43 años oriunda de Popayán, Cauca, murió ahogada mientras participaba en una práctica de buceo recreativo en el popular sector de La Aguja, una zona muy visitada por turistas nacionales y extranjeros.