Eider Rúa, el paisa que llevó los bailes latinos a Emiratos Árabes

Desde hace más de una década, los bailarines formados por Eider Rúa en las escuelas del Ballet Nacional El Firulete son los artistas recurrentes en las celebraciones y fiestas sociales de los Emiratos Árabes Unidos. En entrevista con EL COLOMBIANO, Rúa recordó la vez cuando sus bailarines fueron contratados para entretener a millonarios durante las pausas de la carrera de Fórmula 1 en Abu Dabi. Los yates de las personas más adineradas, incluidos los del entorno del jeque, se estacionaron junto a la pista, y allí la compañía ofreció su espectáculo. ”Fue tremendo pensar que ni los más ricos de Colombia podían estar allí, pero nosotros sí gracias al baile”, dice Rúa.

Ese tipo de presentaciones son parte del trabajo que la compañía desarrolla desde que abrió su sede en Dubái en 2006. Rúa explicó que la expansión del proyecto comenzó después de una invitación para realizar un espectáculo en esa ciudad, a la que llegó luego de una trayectoria que inició en la comuna 13, en el sector Belencito Corazón.

Él comenzó a bailar a los 13 años, fue profesor en una escuela en El Poblado y, a los 19 años, fundó el Ballet Nacional El Firulete. Obtuvo reconocimientos en competencias como la Feria de Manizales, la Feria de Cali y campeonatos nacionales de tango y salsa.

El director señaló que antes de viajar a los Emiratos Árabes ya realizaba montajes en el Teatro Metropolitano, el Teatro Universidad de Medellín y el Teatro Pablo Tobón Uribe. Cuando conoció Dubái decidió abrir allí una segunda sede, que describe como la primera escuela y compañía de baile colombiana legalmente constituida en esa región. Desde entonces, el BNF completa 25 años de fundado en Medellín y 20 años de presencia en Emiratos Árabes.