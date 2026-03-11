¡Anímese! Todavía hay entradas para ver El lago de los cisnes en Medellín

Parece que nada le da la razón a Timothée Chalamet, el actor, reconocido por sus papeles en Wonka, Duna y Marty Supreme, que desató una enorme polémica hace un par de días, durante una conversación pública con el actor Matthew McConaughey, al afirmar que “a nadie le importa el ballet ni la ópera”.

Nada parece estar más lejos de la verdad, incluso en Medellín, donde ya se vendieron dos de las tres funciones del Lago de los cisnes, la joya del ballet.

La obra se presentará en el Teatro Metropolitano los días viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de marzo, y solo quedan boletas disponibles para la primera función, el viernes a las 8:00 p.m.

Es la segunda vez que la Orquesta Filarmónica de Medellín y el Ballet Metropolitano se juntan para presentar este clásico universal, en un montaje que cuenta con más de 90 artistas en escena. La dirección artística del ballet estará a cargo de Daniel González y la dirección musical bajo la batuta de María Camila Barbosa.

El lago de los cisnes, la obra emblemática de Piotr Ilich Tchaikovsky, con coreografía original de Marius Petipa y Lev Ivanov, es una metáfora sobre las luces y sombras que habitan en cada persona. Sus escenas en el lago y la tensión entre Odette y Odile siguen hablando, hoy, con la misma fuerza.

“Producir y presentar El Lago de los cisnes, hoy, es reafirmar que los clásicos son obras vivas que dialogan con su tiempo. Desde Medellín, asumimos esta versión como una decisión artística consciente: respetamos su tradición, pero la hacemos respirar desde nuestra mirada”, explica Juliana Acosta Pérez, directora ejecutiva del Ballet Metropolitano de Medellín.

Esta versión de la obra, además, tendrá un final distinto al presentado el año anterior. “Ya lo viste, sí, pero no lo has visto así”, afirma María Catalina Prieto, directora ejecutiva de Filarmed.

El nuevo montaje de este espectáculo contó con el apoyo de Comfama y la Alcaldía de Medellín, y reafirma la apuesta de la ciudad por producciones de gran formato que elevan el panorama cultural local.

“Este es un clásico que sigue vigente porque cada generación decide cómo volver a contarlo. Por eso este año traemos un nuevo final y conversación a la ciudad con la obra”, agrega Acosta.

Se equivocó Timothée Chalamet. Aunque el ballet y la ópera no sean tan masivos como el cine, no quiere decir que a nadie le importen. El error está en creer que lo importante es solo aquello que es masivo y vende mucho.