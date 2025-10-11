Murió a los 79 años la actriz Diane Keaton, ganadora del Óscar

La actriz estadounidense Diane Keaton, ganadora del Óscar en 1978 por su papel en “Annie Hall”, falleció en California a los 79 años, según anunció este sábado un portavoz de la familia a la revista People. La revista explicó que no se revelaron de inmediato más detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento. Keaton es recordada, entre muchos papeles, por actuar en grandes películas de Woody Allen. En la década de los setenta, por ejemplo, participó en El dormilón (1973), La última noche de Boris Grushenko (1975) y Annie Hall (1977), este último uno de sus papeles más recordados. Pero también actuó en la trilogía de El Padrino como la esposa de Al Pacino, es decir el personaje de Kay Adams Corleone.

Con el director Woody Allen mantuvo una gran amistad tras haber sido durante mucho tiempo su compañera y actriz favorita. Su papel protagónico en la comedia romántica del director neoyorquino “Annie Hall” le valió el Premio de la Academia a la Mejor Actriz en 1978. Recibió tres nominaciones más: por “Reds”, película estrenada en 1981, “Simple Secrets” (1996) y “Anything’s Gotta Give” (“Alguien tiene que ceder”, en América Latina, y “Cuando menos te lo esperas”, en España), en 2003. La actriz continuó actuando hasta mucho más allá de sus 70 años. Destacó su participación en “Book Club” (“El club del libro”), en 2018, donde interpretó a una jubilada, así como en “Poms” (“Mejor que nunca”), en 2019. En una entrevista con la agencia AFP tras el estreno de “Mejor que nunca”, Keaton declaró que no pensaba en la vejez ni en la jubilación. “Y si nadie me vuelve a llamar (para filmar), tengo un montón de aficiones que me apasionan y que ocupan mi tiempo”, declaró.