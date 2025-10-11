Murió a los 79 años la actriz Diane Keaton, ganadora del Óscar

La actriz estadounidense Diane Keaton, ganadora del Óscar en 1978 por su papel en “Annie Hall”, falleció en California a los 79 años, según anunció este sábado un portavoz de la familia a la revista People. La revista explicó que no se revelaron de inmediato más detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento.
Keaton es recordada, entre muchos papeles, por actuar en grandes películas de Woody Allen. En la década de los setenta, por ejemplo, participó en El dormilón (1973), La última noche de Boris Grushenko (1975) y Annie Hall (1977), este último uno de sus papeles más recordados. Pero también actuó en la trilogía de El Padrino como la esposa de Al Pacino, es decir el personaje de Kay Adams Corleone.