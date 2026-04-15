¡Primavera en Japón! Así lucen los cerezos en flor que cautivan a millones de turistas

La temporada de los cerezos en flor, conocida como sakura, atraviesa en abril de 2026 una de sus fases más visibles y simbólicas en Japón. Este fenómeno natural, profundamente arraigado en la cultura japonesa, avanza progresivamente desde el sur hacia el norte en lo que se denomina el “frente de floración” (sakura zensen).
Japón recibió en marzo a 3,62 millones de turistas extranjeros, un aumento del 3,5% frente al mismo mes de 2025 y un récord histórico para este periodo, según la Agencia Japonesa de Turismo, la cifra confirmó la recuperación del sector y también deja ver cómo el atractivo del sakura continúa atrayendo miradas de todo el mundo incluso, en un contexto internacional complejo.
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