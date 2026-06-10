De la Espriella gana votos en hogares de bajos recursos, el Caribe y la Amazonia según nueva encuesta de AtlasIntel

En la más reciente encuesta de AtlasIntel, publicada anoche para Semana, el candidato Abelardo De la Espriella aventaja por ocho puntos a su contendor Iván Cepeda, del Pacto Histórico. Los porcentajes son 52,6 % para el penalista y 44,8 % para el senador.
Este resultado mantiene la tendencia a favor de Abelardo, pues, según ese sondeo, el 21 de mayo pasado (antes de primera vuelta) registró 50 %; 50,3 % el 2 de junio y ahora un 52,6 %; mientras que Cepeda mantiene un leve crecimiento que podría leerse como estancamiento si se tiene en cuenta el margen de error: ha pasado del 41,3 % al 44,8 %.
Esta es la segunda encuesta que se publica desde la victoria en primera vuelta del abogado.
Esta medición fue realizada entre el 5 y el 10 de junio a 3.681 personas en el país, mediante la metodología Random Digital Recruitment (Atlas RDR), en cumplimiento de la nueva normativa sobre encuestas electorales. El estudio tiene un margen de error de más de 2 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95 %.
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