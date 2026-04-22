¡AWOOO! Metro de Medellín operará 24 horas por concierto de Ryan Castro: así será el servicio

El artista paisa Ryan Castro se presentará en Medellín este sábado 25 de abril de 2026 en el estadio Atanasio Girardot, como parte de su tour Sendé. El espectáculo marca un hito en su carrera, al ser la primera vez que llena un estadio, y será además su único show en Colombia durante este año.
Ante la alta asistencia esperada, el Metro de Medellín anunció una operación especial que funcionará de manera continua durante toda la noche del sábado al domingo.
“Con motivo del concierto que se llevará a cabo en Medellín por el artista Ryan Castro, tendremos algunas novedades en la prestación de nuestro servicio comercial”, explicó Jaime Andrés, gerente de Gestión Social y Servicio al Cliente.