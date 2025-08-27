x

¡Anímese! Así puede participar en el Concurso Literario Historias del Barrio

Ya está abierta la convocatoria para participar en el certamen literario organizado por la Alcaldía de Medellín.

  • El 10 de noviembre serán anunciados los ganadores del concurso. FOTO Jaime Pérez
El Colombiano
27 de agosto de 2025
bookmark

“Soñar el mañana” es la temática de la segunda edición del Concurso Literario Historias del Barrio, el cual busca poner a escribir a los niños y jóvenes del noroccidente de Medellín. A partir de ahora y hasta el 15 de octubre puede participar en la convocatoria de este certamen literario.

En 2024 se realizó por primera vez este concurso dedicado a personas de 7 a 18 años con el fin de incentivar la escritura y la pasión por la lectura. El tema de este año tiene como propósito soñar, crear y escribir sobre el mañana: la idea es que los participantes se hagan preguntas sobre el futuro de sus barrios y de la ciudad en el marco de la celebración de los 350 años de Medellín.

Lea: ¿Le gusta escribir? Todavía está a tiempo de participar en el Concurso Nacional de Novela y Cuento

El Concurso Literario Historias del Barrio está dirigido exclusivamente a menores de las comunas 5 (Castilla), 6 (Doce de Octubre) y 7 (Robledo), ubicadas en el noroccidente de Medellín.

La convocatoria, liderada por la Red de Casas de la Cultura, tendrá dos categorías: infantil (de 7 a 12 años) y juvenil (de 13 a 18 años). Para contribuir al proceso creativo de los participantes se llevarán a cabo 22 talleres de orientación en instituciones educativas y espacios culturales, en los que podrán aprender herramientas útiles a la hora de escribir sus historias.

Uno de los requisitos para participar es que cada uno de los interesados debe enviar una sola historia inédita de entre 200 y 250 palabras. En total se premiarán tres cuentos de cada categoría, los cuales serán elegidos por la ilustradora y escritora, Luisa Fernanda Molina, y por el poeta y compositor, Alexander Cossio.

Los ganadores serán anunciados el 10 de noviembre por la Secretaría de Cultura Ciudadana y la premiación se llevará a cabo en la Casa de Cultura de Pedregal. El primer lugar obtendrá un bono de 500.000 pesos, el segundo uno de 350.000 pesos y el tercero de 250.000 pesos. Además, estos se publicaran junto a los otros cuentos destacados del concurso, y los seis ganadores serán grabados en audio en los laboratorios de producción sonora de la Red de Casas de Cultura de Medellín.

Las historias pueden presentarse de forma física o para participar puede llenar este formulario. Si quiere conocer la información completa sobre las condiciones del Concurso Literario Historias del Barrio, puede hacerlo aquí.

Siga leyendo: El futuro de las bibliotecas son las salas infantiles, según Andrés Sarmiento, gerente de Panamericana Editorial

Utilidad para la vida