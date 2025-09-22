Más de 500.000 visitantes tuvo la Fiesta del Libro y la Cultura 2025: este es el balance final del evento

Durante los últimos diez días, en el Jardín Botánico y sus alrededores se reunieron miles de personas para celebrar la literatura. Del 12 al 21 de septiembre se llevó a cabo la edición 19 de la Fiesta del Libro y la Cultura, en la cual se realizaron más de 3.600 actividades gratuitas pensadas en personas de todas las edades.

El alcalde Federico Gutiérrez compartió a través de su cuenta en X (antes Twitter) algunas de las cifras más destacadas que dejó la Fiesta este año.

Una de ellas indica que más de 500.000 personas asistieron a la muestra comercial, los eventos y las distintas franjas de programación realizadas en el Jardín Botánico, el Parque Explora, el Planetario de Medellín y la Universidad de Antioquia.

La edición de 2025 contó con más de 300 lanzamientos editoriales y la participación de 158 escritores nacionales e internacionales, entre los que sobresale la delegación de Jalisco, ciudad invitada de honor en esta ocasión. Además, el evento reafirmó su liderazgo en la promoción de la lectura entre niños y jóvenes: 432 instituciones educativas del Valle de Aburrá visitaron el Jardín durante la semana.

En términos comerciales, la venta de libros y productos literarios superó los 10.000 millones de pesos.