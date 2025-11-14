El Hip Hop se toma a Medellín: este sábado empieza Manifeisto Fest ¡Prográmese!

Durante una semana el Hip Hop, en todas sus formas, se tomará Medellín. Entre el sábado 15 y el sábado 22 de noviembre se celebrará una nueva edición de Manifiesto Fest, el evento que pone a la cultura hip hop como centro de la vida.

Le puede interesar: “Empecé a sentir que estaba perdiendo mi magia”: conmovedor mensaje entre lágrimas de Karol G en los Latin Grammy

Este festival, organizado por Casa Kolacho, propone actividades de todo tipo para pensar la vida y la ciudad a partir del Hip Hop. Habrá conciertos, conversatorios, talleres, encuentros y más. Habrá espacio para hablar de salud mental, arte y urbanismo, creación colectiva, sanación, gestión cultural y más.

“Abrazamos un Hip Hop diverso, incluyente y transformador. Un Hip Hop que sana las heridas del pasado, que construye puentes de encuentro y que celebra la vida en todas sus formas. Nuestras rimas serán medicina para el alma, nuestros beats latirán al ritmo de la igualdad, nuestra pintura será memoria viva y nuestros movimientos serán una danza de libertad. Juntas, juntos y juntes, crearemos un Hip Hop que nos permita sanar las múltiples violencias que nos han enfermado como sociedad. ¡El Hip Hop es vida, es amor, es resistencia! ¡Manifiesto fest, Hip Hop para Sanar!, dice el manifiesto del Festival.