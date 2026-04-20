x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Sendé de Ryan Castro llega al Metro de Medellín: lanzan Cívica conmemorativa del concierto

El Metro de Medellín lanza la Tarjeta Cívica conmemorativa con el rostro de Ryan Castro.

  • La Civica conmemorativa del concierto de Ryan Castro está a disposición del público desde el 20 de abril. Foto: Cortesía.
    La Civica conmemorativa del concierto de Ryan Castro está a disposición del público desde el 20 de abril. Foto: Cortesía.
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

En consonancia con la tradición que ha tenido el Metro de Medellín de sacar una tarjeta Cívica con motivo de la realización de conciertos en la ciudad, desde este 20 de abril los usuarios del sistema de transporte podrán comprar una tarjeta conmemorativa al show de Ryan Castro.

Castro se presentará el 25 de abril en el Estadio Atanasio Girardot. Esta será una Cívica eventual, que solo saldrá al público por este concierto de Castro.

Siga leyendo: Desde el 24 de noviembre se podrá conseguir la Cívica conmemorativa de J Balvin – Ciudad Primavera

Quienes quieran comprar la tarjeta tendrán que tener en cuenta algunas cosas. Lo primero es que solo se venderán dos tarjetas por persona. Además, valdrá 12.100 pesos y no incluye recarga, así que si la desea usar debe recargarla. La tarjeta está a la venta en las estaciones Niquia, Acevedo, San Antonio, Estadio, Universidad y Poblado.

En la tarjeta aparece el rostro de Ryan Castro, al lado de algunos elementos arquitectónicos de la ciudad, entre ellos el Metro-Cable y el edificio Coltejer. Castro es el cuarto artista paisa en tener una tarjeta personalizada. Los anteriores fueron Juanes, Karol G, Feid y J. Balvin.

Siga leyendo: Peso Pluma, Becky G, J Balvin y Ryan Castro: así fue la segunda noche de Karol G en Coachella

Estra tradición comenzó con los conciertos en la ciudad de Madonna y Beyoncé.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos