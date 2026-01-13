Murió el dibujante Scott Adams, creador de la satírica historieta Dilbert

El dibujante estadounidense Scott Adams, famoso por su tira cómica Dilbert y cuya carrera se vio empañada por una polémica por racismo, murió a los 68 años en su casa de California, Estados Unidos, víctima de un cáncer de próstata, informó el martes su exesposa. Adams saltó a la fama con Dilbert, una sátira sobre la vida de oficina, centrada en un ingeniero que trabajaba en una empresa que supervisaba minuciosamente a sus empleados. La tira se publicó por primera vez en 1989. Lea más: Adolescencia, The Pitt, The Studio, Sinners y Frankenstein, lo mejor de la TV y el cine según los Critics Choice Algunos de los puntos que trata la historieta son la burocracia corporativa, las reglas absurdas, el estrés y el sinsentido del trabajo empresarial, así como la incompetencia de algunos jefes en el ámbito corporativo.

FOTO: Getty

Su exesposa, Shelly Miles, anunció su fallecimiento en un emotivo mensaje transmitido en directo en el canal de YouTube de Adams "Real Coffee with Scott Adams". El presidente estadounidense Donald Trump recordó a Adams como un "gran influencer". "Era un tipo fantástico, que me apreciaba y respetaba cuando no estaba de moda hacerlo", escribió Trump en su plataforma Truth Social. Adams apoyó a Trump antes de su primera victoria electoral en 2016.

En su apogeo la tira aparecía en unos 2.000 periódicos a nivel internacional. Pero muchas publicaciones, incluido el Washington Post, la retiraron después de que Adams difundió en 2023 un video en el que calificaba a las personas negras como un "grupo de odio". Lo hizo tras una encuesta de Rasmussen Reports, de tendencia conservadora, cuyos resultados, según dijo, mostraban que solo una leve mayoría de los encuestados negros estaba de acuerdo con la afirmación "Está bien ser blanco". Adams fue respaldado por el multimillonario de derecha Elon Musk, quien calificó a los medios estadounidenses de "racistas" por su decisión de dejar de publicar la historieta.

La última carta de Scott Adams

“Tengo algunas cosas que decir antes de irme. Mi cuerpo falló antes que mi cerebro. Estoy en mi sano juicio mientras escribo esto, el 1 de enero de 2026. Si te preguntas por cualquiera de mis decisiones sobre mi patrimonio, o cualquier otra cosa, por favor sabe que estoy libre de cualquier coerción o influencia inapropiada de cualquier tipo. Lo prometo. A continuación, muchos de mis amigos cristianos me han pedido que encuentre a Jesús antes de irme. No soy creyente, pero debo admitir que el cálculo de riesgo-recompensa para hacerlo parece atractivo. Así que, aquí voy: Acepto a Jesucristo como mi señor y salvador, y espero pasar la eternidad con él. La parte sobre que no soy un creyente debería resolverse rápidamente si despierto en el cielo. No necesitaré más convencimiento que eso. Y espero seguir estando calificado para entrar. Con su permiso, me gustaría explicar algo sobre mi vida. Durante la primera parte de mi vida, me enfoqué en convertirme en un esposo y padre digno, como una forma de encontrar significado. Eso funcionó. Pero los matrimonios no siempre duran para siempre, y el mío eventualmente terminó, de una manera muy amistosa. Estoy agradecido por esos años y por las personas a las que llegué a llamar mi familia.

Una vez que el matrimonio se disolvió, necesité un nuevo enfoque. Un nuevo significado. Y así, me “doné al mundo”, literalmente diciendo las palabras en voz alta en mi hogar, que de otro modo estaba en silencio. A partir de ese momento, busqué formas en las que pudiera aportar el mayor valor a la vida de las personas, de una u otra manera. Eso marcó el inicio de mi evolución de caricaturista de Dilbert a autor de lo que esperaba fueran libros útiles. Para entonces, creía que había acumulado suficientes lecciones de vida que podía empezar a transmitir. Seguí haciendo las tiras de Dilbert, por supuesto. Como quiso la suerte, soy un buen escritor. Mi primer libro en el género “útil” fue Cómo fracasar en casi todo y aun así ganar a lo grande (How to Fail at Almost Everything and Still Win Big). Ese libro resultó ser un gran éxito, a menudo imitado, e influyó en una gran variedad de personas. Todavía escucho todos los días cómo ese libro cambió vidas. Mi plan de ser útil estaba funcionando. Continué con mi libro Win Bigly, que entrenó a un ejército de ciudadanos sobre cómo ser más persuasivos, lo cual ellos vieron acertadamente como un pequeño superpoder. Sé que ese libro cambió vidas porque lo escucho a menudo. Probablemente nunca sabrás el impacto que el libro tuvo en el mundo, pero yo lo sé, y me complace a la vez que me otorga un sentido de significado que es imposible de describir. Mi siguiente libro, Loserthink, intentó enseñar a la gente a pensar mejor, especialmente si estaban exponiendo su forma de pensar en las redes sociales. Ese no causó un gran impacto en el universo, pero lo intenté. Finalmente, mi libro Reframe Your Brain enseñó a los lectores a programar sus propios pensamientos para mejorar sus vidas personales y profesionales. Me sorprendió y me encantó el impacto positivo que ese libro está teniendo. También comencé a emitir un programa en directo llamado Coffee With Scott Adams, dedicado a ayudar a las personas a reflexionar sobre el mundo y sus vidas de una manera más productiva. No lo planeé de esta manera, pero terminó ayudando a muchas personas solitarias a encontrar una comunidad que las hizo sentir menos solas. Una vez más, eso tuvo un gran significado para mí. Tuve una vida increíble. Di todo lo que tenía. Si obtuviste algún beneficio de mi trabajo, te pido que lo retribuyas ayudando a otros lo mejor que puedas. Ese es el legado que quiero. Sé útil. Y por favor, sepan que los amé a todos hasta el final. Scott Adams”.

