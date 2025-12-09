Falleció Jorge Martínez, el vocalista y líder de la banda de rock española Ilegales

El fundador y vocalista de Ilegales murió este martes a los 70 años en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) donde estaba ingresado desde hace unos días a causa de un cáncer de páncreas. El fallecimiento de Jorge Martínez fue confirmado en la cuenta oficial de Instagram de Ilegales.
“Con enorme tristeza comunicamos el fallecimiento de Jorge Martínez, líder de Ilegales, tras varios meses luchando contra un cáncer. Se va una figura imprescindible del rock en español, pero su música y actitud seguirán siempre con nosotros. En estos momentos tan duros para su familia y amigos, rogamos compresión y respeto para poder despedirlo en la intimidad. Su legado seguirá resonando siempre. ¡Te echaremos mucho de menos! Descansa en paz”, aseguró la agrupación.