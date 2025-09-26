x

Nicole Cherry, reguetón rumano con acento paisa

La artista rumana está trabajando de la mano de Dj Pope, escudero de J Balvin. Este fin de semana se presentará en la Comuna 13.

  • El equipo de trabajo de Nicole Cherry es el mismo que llevó a Balvin y Pope a Rumania hace 12 años. Foto cortesía.
    El equipo de trabajo de Nicole Cherry es el mismo que llevó a Balvin y Pope a Rumania hace 12 años. Foto cortesía.
Sara Kapkin
Sara Kapkin

Tendencias

26 de septiembre de 2025
bookmark

Uno de los países más importantes en la carrera de J Balvin es Rumania. Allá estuvo por primera vez en 2013 y lo recibieron como la súper estrella en la que todavía estaba lejos de convertirse. A finales de ese año hizo un concierto en la capital, Bucarest, fue su primer concierto en Europa. Al año siguiente lo premiaron como Mejor Artista Internacional en los Zu Awards, los premios de música más importantes del país, y le otorgaron Disco de Platino por las ventas millonarias de su álbum La Familia.

–Ese fue el país que nos cambió la mentalidad. Nosotros siempre hemos hecho la música que nos gusta, pero empezamos a crear música para el mundo, que fuera fácil de cantar, fácil de digerir, algo muy global. Gracias a Rumania fue que dijimos: “Ey, no nos quedemos sólo en Latinoamérica”, y empezamos a hacer promocionar allá, íbamos a festivales, a eventos de televisión, a la prensa. Hicimos el mismo trabajo que hicimos en Colombia y ahora es un mercado súper gigante, que nos permite respirar del mercado latino –dice Pope, socio y Dj de J Balvin.

A partir de ahí se fue consolidado el estilo de Balvin, ese reguetón despreocupado, alegrón y poco vulgar, que lo llevó a la cima del mainstream años después, y que le dio al género el impulso de definitivo para convertirse en lo que es hoy: un fenómeno global.

La llegada de Balvin y Pope a Rumania en 2013, coincidió con el despunte de Nicole Cherry, una artista local de apenas 14 años que gozaba de un éxito viral Memories, que la convirtió en una de las artistas más seguidas del país y la llevó a abrir conciertos de artistas como Jennifer Lopez, Maluma, J Balvin y 50 Cent.

Cherry ha desarrollado su carrera en el pop, cantando en rumano, su idioma original. Tiene un disco publicado, Memories (2021), pero ha lanzado sobre todo sencillos y colaboraciones. Tiene una carrera larga, pero ella misma dice que le ha faltado constancia. Ahora, quiere retomar su carrera con la disciplina y la entrega que la música exige, y lo hace cantando en español y de la mano de Pope.

El pasado 8 de agosto lanzaron juntos De ti me acuerdo, un tema de dance hall con sello paisa, compuesto por Juan David Lopera Rodríguez (Slay Fox) y producido por Naobtz y DJ Pope, que tuvo su estreno oficial en el escenario del Festival IntenCity en Craiova.

–Siempre he querido evolucionar en mi carrera y enfocarme también a nivel internacional, así que mi primera colaboración con DJ Pope para De Ti Me Acuerdo llega en el momento perfecto. Estoy feliz de que por fin la puedan escuchar y espero que se diviertan con ella este verano –dice Nicole Cherry.

La canción salió de un campamento que hicieron juntos el años pasado en Rumania. Ahora, Nicole está en Medellín, aquí han hecho más canciones, y ahora van a empezar a publicar sencillos y más adelante un EP.

–Estoy mejorando el español todo lo que puedo, pero tengo que viajar, tengo que conocer la cultura para poder expresarme mejor y entender todo lo que yo canto, lo que ellos sienten y me dicen, porque sino no se transmite –dice Nicole.

Ella es una mujer que hace música para el mundo, ella está puesta para aprender, ahora está haciendo música en Colombia y le sale muy bien, no es algo forzado, porque los temas también tienen su toque de rumano, entonces eso le da un sabor muy interesante –dice Pope.

El reguetón ha puesto el mundo al revés. Ahora son los artista de Europa los que vienen a hacer la música como se hace aquí.

A su paso por Medellín, Nicole Cherry se presentará en la segunda edición de La Cancha Fest, un festival de música gratuito organizado por Pope, que se realizará en la Cancha Polideportiva de la Comuna 13 este domingo 28 a partir de las 3:00 p.m, y que contará con presentaciones de Dj Pereira, Dj Pope, Fariana, Nath y muchos más.

