Sala Rec y Casa Maracaibo, nuevos espacios de teatro en Medellín

Tras nueve años de trabajar en Copacabana, el grupo Escena 3 abrió su sala de teatro en la Casa Maracaibo, ubicada en toda la esquina de El Palo con Maracaibo. Con una programación que se extenderá hasta finales de diciembre, la agrupación llega a la ciudad para presentar su repertorio y para ofrecerles a los grupos sin sala un nuevo escenario para sus montajes escénicos.

Fundado en 2003 por tres docentes del Instituto de Bellas Artes de Copacabana, Escena 3 montó en sus inicios obras ajenas hasta que se metió de lleno en la creación de dramaturgias propias. Según Alfredo Mejía Vélez, director del grupo, uno de los hitos de la trayectoria de Escena 3 ocurrió en 2016, cuando él y sus compañeros obtuvieron una beca nacional del Ministerio de Cultura para crear una obra inspirada en un hecho ocurrido en Granada, Antioquia.

Siga leyendo: Conozca el único teatro en la Medellín ubicado dentro de un centro comercial

La programación del teatro se organiza de martes a sábado, con funciones a las 7:30 de la noche. Los martes se dedican a conversatorios y encuentros con creadores, mientras los miércoles están destinados a grupos sin sala de la ciudad, que pueden presentar sus montajes tras un proceso de curaduría. De jueves a sábado, la cartelera está a cargo de Escena 3.

El 24 de marzo, a las 7:30 p.m., en el café del teatro, el maestro Henry Díaz Vargas participará en un conversatorio sobre su proyecto Dramaturgia en el Espejo y presentará su nuevo libro, en el marco de la Semana Internacional del Teatro. En abril, la agenda contempla la obra Perversa (2, 3 y 4), Historietas de trapo del grupo Jabrú Teatro de Títeres (9, 10 y 11) y el espacio interactivo Open Magic (14, 15, 21 y 22).

Abierta al público desde las 2:00 de la tarde, Casa Maracaibo tiene un café al que la gente puede ir para trabajar en modalidad virtual. Además de la programación artística, el teatro impulsa una línea académica que incluye formación para públicos infantil, juvenil y adulto.

Entre las actividades formativas destacan las “encerronas académicas”, talleres intensivos de fin de semana que se realizarán desde mayo con la participación de artistas y pedagogos nacionales. Estos espacios buscan fortalecer la creación escénica y ampliar la oferta de formación en la ciudad.

Estos espacios se realizarán a partir de mayo, el último fin de semana de cada mes, en jornadas de sábado y domingo de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. La programación iniciará con Felipe Botero, quien ofrecerá un taller de creación de personajes. Al mes llegará seguido por Johan Velandia, de La Congregación Teatro, con un laboratorio de dramaturgia, y continuará con Rodrigo Rodríguez, quien trabajará su metodología de teatro popular mestizo y analógico. También participarán el dramaturgo Sebastián Illera y el actor César Badillo, del Teatro La Candelaria. Cada taller tendrá un costo de 300.000 pesos y cupos aproximados para 30 asistentes.

Uno de los principales retos del proyecto ha sido la construcción de público en una nueva sede. Sin embargo, durante sus primeras semanas de funcionamiento, el teatro ha registrado alta asistencia, con funciones agotadas y, en algunos casos, la necesidad de programar presentaciones adicionales. El equipo, conformado actualmente por diez personas que trabajan a tiempo completo, ha encontrado respaldo en el sector teatral de Medellín, así como en medios de comunicación y negocios del centro de la ciudad, que han contribuido a la difusión del espacio.

Con esta apertura, Escena 3 se suma al circuito teatral del centro de Medellín, una zona que concentra varias salas en un radio cercano. Cada boleta para las funciones de teatro tiene un costo promedio de treinta mil pesos. Los afiliados a Comfama reciben unos descuentos.