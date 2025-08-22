x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Silvestre Dangond vuelve a abrir su casa, esta vez para sus fanáticos en Barranquilla

Es una casa museo con entrada libre donde fanáticos y curiosos podrán acercarse a la historia de Dangond.

  • La casa de las locuras de Silvestre estuvo abierta en mayo en Valledupar, el marco del Festival de la Leyenda Vallenata. Foto Colprensa
    La casa de las locuras de Silvestre estuvo abierta en mayo en Valledupar, el marco del Festival de la Leyenda Vallenata. Foto Colprensa
  • Silvestre Dangond vuelve a abrir su casa, esta vez para sus fanáticos en Barranquilla
Colprensa
22 de agosto de 2025
bookmark

Antes de comenzar su esperada gira de conciertos El Último Baile Tour: Colombia, Silvestre Dangond abrió en Barranquilla la casa Las Locuras de Silvestre, un espacio único rinde homenaje a su trayectoria, al legado y la esencia que lo han convertido en uno de los artistas más importantes del vallenato contemporáneo.

Le puede interesar: ¿Es El último baile la gira más exitosa del vallenato?

Conscientes de la fuerza y el gran movimiento silvestrista que palpita en Barranquilla, tanto propios como turistas tendrán el privilegio de vivir de cerca una experiencia única, recorriendo cada una de las zonas de la Casa. Por ello, el lugar elegido como escenario es el emblemático Malecón del Río, un punto que simboliza la identidad, la alegría y el espíritu caribeño que tanto conecta con la esencia de Silvestre Dangond.

En la casa Las Locuras de Silvestre, los asistentes podrán recorrer diferentes espacios que reúnen su historia y su música, hay salas temáticas, espacios interactivos y objetos personales del artista. Cada rincón está diseñado para que los visitantes se sientan parte de la historia del icónico artista, vivan momentos memorables y se conecten con la grandeza de su música.

Silvestre Dangond vuelve a abrir su casa, esta vez para sus fanáticos en Barranquilla

Una zona clave es la que rinde homenaje a El Último Baile, el álbum que grabó junto a su amigo y acordeonero Juancho de la Espriella, y que da lugar a la gira que están por comenzar juntos.

La casa, cuyo nombre hace homenaje a Las Locuras Mías, el disco publicado en 2020, es un espacio gratuito y abrió sus puertas el pasado jueves 21 de agosto. Está ubicada en el Malecón de Barranquilla, Zona del Caimán del Río.

La gira de Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella, tendrá sus dos primera fechas el viernes 29 y sábado 30 de agosto en el Estadio El Campín de Bogotá, el sábado 13 de septiembre será en Bucaramanga, el sábado siguiente, el 20, se presentará en el Estadio Romelio Martínez de Barranquilla, el sábado 4 de octubre está en Medellín, luego Cartagena el 11, y el 18 del mismo mes en Cúcuta.

El primero de noviembre la gira seguirá por Ibagué, el 22, en Pereira, será el 6 de diciembre en Villavicencio, el 20 en Riohacha, mientras que el 2026 lo comenzará el 3 de enero en Santa Marta y el 17 en Sincelejo. Mientras tanto, se espera el anuncio de una fecha en Cali.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida