Video | El cielo de Bogotá se llenó de danza: 9 bailarinas volaron con “Aria” en el Festival Internacional de Artes Vivas

Desde temprano, la Plaza Cultural La Santamaría se preparaba para recibir uno de los momentos más esperados de FIAV Bogotá 2026. La compañía española Zenit Aerial Ballet traía consigo “Aria”, un espectáculo que prometía desafiar la gravedad y la imaginación de los asistentes.
“Hicimos tres meses de negociación técnica, usamos una grúa de 250 toneladas y contratamos un equipo especializado para garantizar la seguridad de los artistas. Todos los equipos de seguridad aérea vinieron directamente de España. Pusimos toda nuestra capacidad de producción técnica, logística y artística al servicio de estas nueve bailarinas para que pudieran mostrarnos una experiencia impresionante, inspirada en las Cuatro Estaciones de Vivaldi”, explicó Humberto Hernández, productor de FIAV Bogotá, sobre la complejidad de montar la escena.