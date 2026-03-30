Video | El cielo de Bogotá se llenó de danza: 9 bailarinas volaron con “Aria” en el Festival Internacional de Artes Vivas

Desde temprano, la Plaza Cultural La Santamaría se preparaba para recibir uno de los momentos más esperados de FIAV Bogotá 2026. La compañía española Zenit Aerial Ballet traía consigo “Aria”, un espectáculo que prometía desafiar la gravedad y la imaginación de los asistentes. “Hicimos tres meses de negociación técnica, usamos una grúa de 250 toneladas y contratamos un equipo especializado para garantizar la seguridad de los artistas. Todos los equipos de seguridad aérea vinieron directamente de España. Pusimos toda nuestra capacidad de producción técnica, logística y artística al servicio de estas nueve bailarinas para que pudieran mostrarnos una experiencia impresionante, inspirada en las Cuatro Estaciones de Vivaldi”, explicó Humberto Hernández, productor de FIAV Bogotá, sobre la complejidad de montar la escena.

Entérese: FIAV Bogotá 2026 comienza este sábado: así podrá disfrutarlo gratis El espectáculo comenzó cuando las bailarinas fueron suspendidas a 30 metros de altura. Sus cuerpos trazaban líneas perfectas en el aire, girando y entrelazándose con una precisión que parecía desafiar la física, combinaban danza aeróbica y acrobacia. Cada salto, cada extensión de brazos, se sincronizaba con la música de Vivaldi, generando una sensación de armonía entre sonido y movimiento.

La iluminación natural se mezclaba con los focos del escenario y las linternas de los celulares del público, creando un efecto de cielo estrellado alrededor de los artistas. “Lo más retador fue encontrar el punto exacto para colocar la grúa... Son absolutamente impresionantes”, agregó Hernández.

La inauguración de FIAV Bogotá marca el inicio de diez días de programación que recorrerá la ciudad hasta el 5 de abril. Serán más de 100 espectáculos que incluyen teatro, danza, circo y música, con la participación de representantes de cuatro carnavales y fiestas del Caribe colombiano, así como artistas internacionales de la Comunidad de Madrid. Le puede interesar: Brasil se toma el Ficci: cine, música y gastronomía marcarán la agenda del festival en Cartagena Por primera vez, parte del festival llegará a 18 ciudades a través de la estrategia Circuitos Vivos del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, llevando el talento nacional e internacional a públicos que no siempre pueden acceder a estas experiencias.

Además de “Aria”, el público podrá disfrutar de “Nexus” en la Plaza de Bolívar el 4 y 5 de abril, acompañado en vivo por Collectif Arbust, un grupo francés de música electrónica instrumental, también a 30 metros de altura.