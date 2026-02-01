Carlos Alcaraz vence a Djokovic en el Abierto de Australia: ahora es el tenista más joven en ganar los cuatro Grand Slam

El tenista español Carlos Alcaraz derrotó este domingo 1 de febrero en Melbourne al serbio Novak Djokovic en la final del Abierto de Australia.
Con esta victoria se convierte en el tenista más joven de la era Open (desde 1968) en conquistar los cuatro títulos del Grand Slam.
El español de 22 años se sobrepuso a un primer set de un nivel estratosférico de Djokovic y se llevó la victoria por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5, en una final que careció de la épica y el dramatismo que se vivieron en las dos semifinales.