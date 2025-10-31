x

Daniel Muñoz, Luis Díaz y otros colombianos que jugarán este fin de semana en sus respectivas ligas

Los futbolistas colombianos que vienen jugando en el exterior esperan tener otro fin de semana protagónico en sus diferentes ligas, en las que ya sin referentes, como Luis Díaz en Alemania y Daniel Muñoz en Inglaterra.

  • El antioqueño Daniel Muñoz es considerado uno de los mejores laterales derechos del fútbol mundial actual. FOTO GETTY
    El antioqueño Daniel Muñoz es considerado uno de los mejores laterales derechos del fútbol mundial actual. FOTO GETTY
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

31 de octubre de 2025
Daniel Muñoz y Jéfferson Lerma, en un gran momento con el Crystal Palace, equipo con el que acaban de eliminar al Liverpool en la cuarta ronda de la Carabao Cup, buscarán este sábado, con su equipo, una nueva victoria, esta vez ante el Brentford, en juego correspondiente a la décima fecha de la Premier League en Inglaterra. El Palace marcha décimo con 13 puntos, los mismos que su rival, que es undécimo.

El juego comienza a las 10:00 a.m. También por esa liga y a la misma hora, Wolverhampton, de Jhon Arias y Yerson Mosquera, visita al Fulham.

En Alemania, Bayern Munich, de Luis Díaz, sale por otro triunfo en la Bundesliga, esta vez contra el Bayer 04 Leverkusen (12:30 p.m.). El elenco del guajiro comanda la tabla con 28 puntos tras ocho partidos ganados.

Lea: Brayan León, figura del DIM, fue elegido como uno de los mejores delanteros del mundo por el Observatorio de Fútbol CIES

Por su parte, el Sporting Lisboa de Luis Javier Suárez, a quien le anularon un gol, ganó este viernes 2-0 ante el Futebol Clube de Alverca, en duelo correspondiente a la fecha 10 de la Liga de Portugal. Las anotaciones del compromiso fue obra del griego Fotis Ioannidis y el luso Pedro Gonçalves.

Sporting es segundo en el torneo con 25 puntos, los mismos que el líder Porto, que juega este domingo ante Braga (3:30 p.m.).

De otro lado, este sábado en Turquía, el Galatasaray, de Dávinson Sánchez, espera ampliar el liderato (28 puntos) frente al Trabzonpor (12:00 m), que es segundo (23).

En México, Atlas, de Camilo Vargas y Mauro Manotas, enfrenta a Toluca (6:00 p.m.).

Monterrey, de Stefan Medina, rivaliza con Tigres (8:00 p.m.).

El Club León, de James Rodríguez, visita hoy al América (10:00 p.m.), de Cristian Borja.

En Brasil, Flamengo, finalista de la Libertadores y que cuenta con Rafael Carrascal, se mide hoy (7:00 p.m.) a Sport Recife.

El domingo, en España, Real Betis, de Juan Camilo Hernández, se mide a Mallorca, de Johan Mojica (3:00 p.m.).

En Italia, Torino, de Duván Zapata, recibirá a Pisa, de Juan Guillermo Cuadrado (9:00 a.m.).

En Turquía, el Fenerbache, de Jhon Jader Durán, visita a Besiktas (12:00 m).

Mientras que en Argentina, River, de Juan Fernando Quintero, Kevin Castaño y Miguel Borja, compite contra Gimnasia de La Plata (6:30 p.m.).

Siga leyendo: El ciclo de James Rodríguez en León de México estaría llegando a su fin

Preguntas sobre la nota:

¿A qué hora juega Daniel Muñoz con el Crystal Palace este fin de semana?
A las 10:00 a.m. (hora colombiana) frente al Brentford por la Premier League.
¿Qué colombianos juegan en la Liga de Portugal?
Luis Javier Suárez con el Sporting Lisboa y otros en clubes como Porto y Braga.
¿En qué ligas de Europa hay más jugadores colombianos activos actualmente?
En Inglaterra, España e Italia se concentran la mayoría de los futbolistas nacionales.

