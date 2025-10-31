Daniel Muñoz, Luis Díaz y otros colombianos que jugarán este fin de semana en sus respectivas ligas

Daniel Muñoz y Jéfferson Lerma, en un gran momento con el Crystal Palace, equipo con el que acaban de eliminar al Liverpool en la cuarta ronda de la Carabao Cup, buscarán este sábado, con su equipo, una nueva victoria, esta vez ante el Brentford, en juego correspondiente a la décima fecha de la Premier League en Inglaterra. El Palace marcha décimo con 13 puntos, los mismos que su rival, que es undécimo.

El juego comienza a las 10:00 a.m. También por esa liga y a la misma hora, Wolverhampton, de Jhon Arias y Yerson Mosquera, visita al Fulham.

En Alemania, Bayern Munich, de Luis Díaz, sale por otro triunfo en la Bundesliga, esta vez contra el Bayer 04 Leverkusen (12:30 p.m.). El elenco del guajiro comanda la tabla con 28 puntos tras ocho partidos ganados.

Por su parte, el Sporting Lisboa de Luis Javier Suárez, a quien le anularon un gol, ganó este viernes 2-0 ante el Futebol Clube de Alverca, en duelo correspondiente a la fecha 10 de la Liga de Portugal. Las anotaciones del compromiso fue obra del griego Fotis Ioannidis y el luso Pedro Gonçalves.

Sporting es segundo en el torneo con 25 puntos, los mismos que el líder Porto, que juega este domingo ante Braga (3:30 p.m.).

De otro lado, este sábado en Turquía, el Galatasaray, de Dávinson Sánchez, espera ampliar el liderato (28 puntos) frente al Trabzonpor (12:00 m), que es segundo (23).