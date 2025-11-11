“Definitivamente sí”: Cristiano Ronaldo aseguró que este será su último Mundial; romperá otro récord

La estrella del fútbol portugués Cristiano Ronaldo aseguró este martes que el Mundial de 2026, que disputará con 41 años, será “seguro” el último de su carrera.
“Definitivamente sí”, respondió el actual delantero del Al-Nassr cuando se le preguntó si el próximo Mundial será el último. “Tendré 41 años y creo que será el momento” de retirarse como internacional, dijo en un foro sobre turismo en Arabia Saudita.
