Este es el dinero que podría recibir el DIM luego de clasificarse a Copa Libertadores

A pesar de que el Deportivo Independiente Medellín no pudo concretar su buen rendimiento durante gran parte del año con un título de Liga, gracias a la regularidad en el apertura y el clausura consiguió el derecho de jugar la Copa Libertadores. Siendo el segundo de la reclasificación con 92 puntos, ya El Poderoso se aseguró junto al Deportes Tolima los dos cupos que da la reclasificación de la Liga BetPlay a los clubes colombianos para disputar la Conmebol Libertadores. Lea también: DIM cumplió y aseguró Libertadores; Nacional, eliminado y por ahora sin cupo continental. Junior y Tolima disputarán la estrella Los dirigidos por Alejandro Restrepo entrarían a disputar el certamen internacional a partir de la fase 2 en donde deberán superar dos llaves que serán definidas mediante sorteo para llegar a la fase de grupos del torneo continental.

El asegurar su presencia en Libertadores no solo representa para el DIM un reto y una oportunidad para figurar en el continente en el ámbito deportivo, sino que además puede significar un importante empujón financiero.

A falta de que se oficialice la bolsa de premios para las competencias Conmebol del 2026 y teniendo como base el dinero entregado durante este año, por haber clasificado a la fase 2 de la Copa Libertadores ya el DIM estaría recibiendo 500.000 dólares. Teniendo en cuenta la misma base, si el DIM lograra avanzar a la fase 3 del torneo podría sumar a sus arcas 600.000 dólares y el llegar a fase de grupos le representaría 1.000.000 de dólares. Siga leyendo: Nacional aún tiene esperanza de ir a la Libertadores 2026, le contamos qué tendría que pasar

La diferencia de premios entre la Copa Libertadores y la Conmebol Sudamericana

A diferencia del Deportivo Independiente Medellín, Atlético Nacional aún no tiene asegurada su participación en la Conmebol Libertadores, pues siendo terceros de la reclasificación con 88 puntos y sin posibilidad de disputar la final de la Liga BetPlay 2025-II la única posibilidad que le queda a los verdolagas es que el Deportes Tolima, líder de la reclasificación, quede campeón ante Junior de Barranquilla y así abra el cuarto cupo por la tabla anual del torneo colombiano.

Esto quiere decir que, por el momento, Nacional solo tiene asegurado su participación en Copa Sudamericana, la cual se juega en una primera fase a partido único entre dos representantes del mismo país, ronda para la cual ya tendría asegurado, teniendo en cuenta la base del 2025, 225.000 dólares, siendo esto 275.000 dólares menos que un cupo a fase 2 de la Libertadores. Con este panorama, los dirigidos por Diego Arias esperan que se les dé la posibilidad de jugar la Conmebol Libertadores, algo que serviría para las finanzas del club que ya en este 2025 jugó la competición llegando hasta octavos de final, recaudando un monto de 5.240.000 dólares.

