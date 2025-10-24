Atención: Pereira confirma que no se presentará al duelo ante Águilas Doradas en el Hernán Ramírez Villegas

La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, Acolfutpro, confirmó que los jugadores del Deportivo Pereira determinaron no presentarse para el duelo ante Águilas Doradas, previsto para este viernes, por falta de pagos.

En el comunicado, la Asociación menciona que “el plantel profesional del Club Deportivo Pereira F.C. S.A. informa a la opinión pública que, una vez otorgados los plazos necesarios para que el club se pusiera al día con los pagos de las obligaciones laborales adeudadas, y al no haberse efectuado dichos pagos, hemos tomado la determinación de no presentarnos al partido programado para el día de hoy, 24 de octubre, frente al Club Águilas Doradas”.

También mencionan que “el plantel ha cumplido cabalmente con sus obligaciones laborales y se ha presentado de manera responsable a las citaciones realizadas por el cuerpo técnico, en espera del cumplimiento de los compromisos adquiridos por el club con respecto al pago de las obligaciones pendientes a la fecha”.

Finalmente, concluyen que “esta decisión se mantendrá hasta tanto dichas obligaciones sean canceladas en su totalidad”.

