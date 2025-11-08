Empresarios detrás el éxito del Flamengo de Brasil apoyarían oferta de Orlando Berrío para comprar al Deportivo Pereira

El Deportivo Pereira vive su segunda crisis financiera en apenas 13 años, la primera fue en 2012, cuando se declaró en quiebra y se fue a un largo proceso de liquidación. Solo hasta 2020 se transformó en sociedad anónima y Álvaro López Bedoya, su actual presidente, se consolidó como socio relevante.
Pese a que el dirigente inyectó capital desde 2010, cuando la insolvencia ya tocaba la puerta, su relación con los hinchas está desgastada porque las finanzas nuevamente están en rojo. Con corte a 2024, el Grande Matecaña finalizó con pérdidas por $3.318 millones.
El deterioro en la caja impactó el desempeño deportivo y el Ministerio de Trabajo le ordenó al club suspender actividades hasta no ponerse al día con los trabajadores. En medio de todo el agite, se conoció una intención de compra que traería capital fresco y el posible respaldo de las mentes tras el resurgir del Flamengo en Brasil.